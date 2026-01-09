Donald Trump este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei doar pentru că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze din nou

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este dispus să își asume angajamente privind participarea SUA la viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, deoarece consideră că Rusia nu va încerca o nouă invazie.

Trump a fost întrebat într-un interviu acordat The New York Times dacă ar fi dispus să intre în război pentru a apăra Ucraina în cazul în care Rusia ar încălca termenii unui eventual armistițiu și ar invada din nou. „Sunt convins că nu vor invada din nou, altfel nu aș fi de acord cu asta [participarea la garanțiile de securitate – n.r.]”, a declarat președintele SUA, scrie Ukrainska Pravda.

Întrebat despre un potențial acord de pace care ar impune SUA și aliaților săi să ofere sprijin militar Ucrainei în cazul unei noi invazii, Trump a subliniat că SUA ar juca un rol secundar într-un astfel de scenariu.

„Să spunem așa: aliații [Ucrainei], toată Europa, alte țări care se implică – și Statele Unite”, a spus Trump.

El a mai spus că rămâne încrezător că liderul rus Vladimir Putin dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Între timp, Trump a refuzat să precizeze cât de repede speră să pună capăt războiului.

„Pur și simplu nu vreau să fiu în poziția de a spune asta, pentru că am obligația de a vedea dacă pot salva vieți. Facem tot ce putem. Nu am un calendar”, a spus Trump.

El a mai spus că nu este pregătit să promită o creștere a sprijinului SUA pentru Ucraina dacă Putin continuă să refuze un armistițiu.

