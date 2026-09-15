Conferința anuală a Clubului Internațional de Dezbateri „Valdai”, în cadrul căreia Vladimir Putin își expune viziunea asupra politicii globale și a ordinii mondiale, a fost mutată de la Soci în regiunea Moscovei din cauza amenințării unor atacuri cu drone ucrainene, au declarat pentru Financial Times (FT) patru surse familiarizate cu situația.

Potrivit acestora, serviciul de securitate al președintelui rus a insistat asupra mutării locației. Cei 120 de invitați ai forumului au fost inițial invitați la Sochi, dar în luna august au fost informați cu privire la schimbarea locului de desfășurare a evenimentului.

Cu o zi înainte, pe 14 septembrie, clubul „Valdai” a anunțat oficial că conferința anuală din acest an va avea loc în perioada 28 septembrie – 1 octombrie în regiunea Moscovei. Tema evenimentului va fi „Responsabilitatea pentru viitor: limitele posibilului sau posibilități fără limite?”. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, și organizatorii conferinței nu au răspuns la solicitările FT privind motivele mutării forumului de la Soci în regiunea Moscovei. După cum remarcă publicația, o astfel de decizie indică îngrijorarea Kremlinului cu privire la faptul că Putin ar putea fi ținta unui atac al dronelor ucrainene. În același timp, președintele Federației Ruse nu a mai fost văzut la Soci de la conferința de anul trecut, care s-a încheiat la începutul lunii octombrie.

Până atunci, Putin își vizita reședința din Soci, „Bocharov Ruchey”, de câteva zeci de ori pe an, inclusiv pentru a-și sărbători acolo ziua de naștere și ziua de naștere a mamei celor doi fii ai săi, fosta gimnastă Alina Kabaeva, scria FT. Astfel, în ultimul an înainte de invazia pe scară largă în Ucraina, Putin a vizitat Soci de 24 de ori. Cu toate acestea, în anii 2024 și 2025 a efectuat doar câte două călătorii. În același timp, începând din octombrie 2025, el practic nu a mai călătorit în regiunile rusești și a vizitat orașe dincolo de Ural, unde dronele ucrainene aproape că nu ajung.

În același timp, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au intensificat atacurile cu drone asupra obiectivelor din regiunea Krasnodar. Astfel, pe 9 august, dronele au lovit o poziție a complexului de rachete antiaeriene S-400 „Triumf” din Gelendzhik, situată în apropierea „palatului lui Putin”, a informat comandantul Forțelor de sisteme fără pilot ale FSU, Robert Brovdi (indicativul „Madyar”). Pe 4 septembrie, a fost lovită o divizie a complexului S-300 sau S-400 în apropierea localității Sirius, a scris Astra. La câteva zeci de kilometri de Sirius se află reședința lui Putin, „Bocharov Ruchey”.

Editor : A.R.