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Epava unui avion a fost descoperită la 74 de ani după ce s-a prăbușit în largul Puerto Rico. Tragedia a dus la schimbări în aviație

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Main Terminal at Great Falls International Airport, Montana, USA, 2025
Foto: Profimedia
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O echipă de căutare aeriană a descoperit epava unui avion Pan Am care s-a prăbușit pe fundul oceanului în urmă cu 74 de ani, în apele din largul Puerto Rico, provocând moartea a 52 de persoane şi determinând reforme radicale, printre care şi instructajele de siguranţă pentru pasageri înainte de zbor.

Fundaţia Air/Sea Heritage, în colaborare cu alte entităţi, printre care şi emisiunea „Expedition Unknown” de pe Discovery Channel, a descoperit luna trecută epava avionului Pan Am „Clipper Endeavor” pe fundul Oceanului Atlantic, în largul coastei de nord a Puerto Rico, a anunţat Discovery, într-un comunicat, marţi, potrivit News.ro.

Descoperirea, realizată cu ajutorul unei drone subacvatice autonome, pune capăt deceniilor de mister privind locul exact în care s-a oprit avionul Douglas DC-4 după ce s-a prăbuşit în ocean la scurt timp după ce a decolat din Puerto Rico pe 11 aprilie 1952, cu 64 de pasageri şi cinci membri ai echipajului la bord.

Deşi toţi pasagerii au supravieţuit impactului iniţial, doar 17 persoane au fost salvate, iar restul au pierit odată cu avionul care s-a scufundat rapid – un rezultat pe care anchetatorii l-au atribuit, în parte, lipsei instrucţiunilor de siguranţă şi care a determinat schimbări în industria aviaţiei, relatează CNN.

„Suntem cu toţii uimiţi şi încântaţi de această descoperire, dar şi copleşiţi de respect când ne amintim ce s-a întâmplat în acel loc cu atât de mult timp în urmă”, a declarat Russ Matthews, preşedinte şi cofondator al Fundaţiei Air/Sea Heritage, în comunicatul de presă.

NBC a relatat pentru prima dată despre descoperire în cadrul emisiunii „Today”, marţi dimineaţă.

Echipa de căutare, din care a făcut parte şi compania Deep Sea Vision, a folosit un sonar de înaltă rezoluţie pentru a localiza epava pe fundul oceanului, la aproximativ 2.000 de picioare sub suprafaţă, pe 2 iunie, se menţionează în comunicat.

Întâmplător, o navă de cercetare dotată cu unul dintre cele mai avansate sisteme de sonar din lume a trecut chiar prin zona de căutare restrânsă a echipei şi a acceptat să rămână pe loc timp de 48 de ore pentru a ajuta la căutare.

„S-a scufundat timp de aproximativ 30 de ore şi a scanat fundul mării în zona noastră ţintă, s-a întors la suprafaţă şi acolo era”, a spus Josh Gates, prezentator al emisiunii „Expedition Unknown” de pe Discovery Channel.

Aeronava era ruptă în două secţiuni. O cercetare fotografică ulterioară a identificat în mod concludent avionul, imaginile arătând clar logo-ul iconic al Pan American cu aripi, iar numele aeronavei fiind încă lizibil, potrivit comunicatului Discovery.

Discovery Channel intenţionează să prezinte descoperirea într-un episod al emisiunii „Expedition Unknown” în cursul acestui an.

Nu există planuri de recuperare a epavei sau de a o deranja în vreun fel, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al emisiunii „Expedition Unknown”, subliniind că locul respectiv reprezintă un cimitir pentru cei care şi-au pierdut viaţa în accident.

Fundaţia Air/Sea Heritage colaborează în prezent cu guvernul din Puerto Rico pentru a extinde măsurile de protecţie a locului unde se află epava şi pledează pentru ridicarea unui monument comemorativ în onoarea celor care şi-au pierdut viaţa în accident, potrivit comunicatului.

Au fost contactate şi familiile afectate direct de tragedie, precum şi singurii doi supravieţuitori cunoscuţi ai accidentului, se menţionează în comunicat.

Accidentul a dus la schimbări în aviaţie

Avionul, care se îndrepta spre New York, a pierdut ambele motoare din partea dreaptă la scurt timp după decolare, potrivit Fundaţiei Istorice Pan Am, forţând pilotul să efectueze o amerizare violentă câteva minute mai târziu.

Aeronava dispunea de plute de salvare şi dispozitive individuale de flotabilitate pentru toţi cei aflaţi la bord, potrivit fundaţiei Pan Am. Însă a urmat o situaţie de confuzie, în parte deoarece nu s-au oferit instrucţiuni de siguranţă, a existat o barieră lingvistică şi nu exista o procedură coordonată de evacuare, a precizat Discovery în comunicatul său. Avionul s-a scufundat în mai puţin de trei minute, a precizat Discovery.

Deşi Paza de Coastă şi Forţele Aeriene ale SUA au intervenit pentru a salva 12 pasageri şi cinci membri ai echipajului, a precizat Discovery, celelalte 52 de persoane aflate la bord au murit.

Cei doi supravieţuitori cunoscuţi care sunt încă în viaţă astăzi sunt o femeie, acum în vârstă de 102 ani, care era asistentă medicală în vârstă de 20 de ani şi a jucat un rol esenţial în deschiderea uşii aeronavei pentru a permite pasagerilor să iasă, şi un bebeluş, găsit plutind la suprafaţa apei, care a fost resuscitat de echipele de salvare, potrivit lui Gates. Ambii au fost foarte emoţionaţi şi mulţumiţi când li s-a spus că epava a fost în sfârşit găsită, a declarat Gates pentru CNN.

Într-un raport privind accidentul din 1952, Consiliul Aeronautic Civil, predecesorul actualei Administraţii Federale a Aviaţiei, a propus modificări ale reglementărilor aeronautice civile ”pentru a asigura un grad mai ridicat de siguranţă ocupanţilor aeronavelor care zboară pe rute deasupra apei”.

Printre propunerile care au fost puse în aplicare s-au numărat instrucţiunile premergătoare zborului pentru pasageri cu privire la locul unde se găsesc şi modul de utilizare a vestelor de salvare, a plutelor de salvare şi a ieşirilor de urgenţă.

„Dacă echipajul de cabină şi-ar fi stabilit autoritatea înainte de zbor, atât sarcina lor, cât şi mesajul transmis ar fi fost mai eficiente atunci când era cel mai important”, a declarat pentru CNN Doug Miller, de la Fundaţia Istorică Pan Am. „Mărturiile martorilor oculari ai tragediei au indicat că pasagerii au refuzat să înţeleagă gravitatea situaţiei în care se aflau, în ciuda celor spuse de echipaj”, a arătat el.

„De fiecare dată când urcaţi astăzi la bordul unui avion, sunteţi mai în siguranţă datorită a ceea ce s-a întâmplat cu «Clipper Endeavor» şi pasagerii săi acum trei sferturi de secol”, a declarat Gates în comunicatul companiei.

Editor : M.B.

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