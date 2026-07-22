Casa natală a lui Hitler a fost transformată în secţie de poliţie, după ce clădirea ajunsese loc de adunare pentru neonaziști

Austria a inaugurat miercuri o nouă secţie de poliţie situată în casa natală a lui Adolf Hitler din oraşul Braunau am Inn, după mai mulţi ani de renovări, în încercarea de a face clădirea mai puţin atractivă ca loc de adunare pentru neonazişti, după zeci de ani de controverse, relatează dpa şi AFP, preluate de Agerpres.

Clădirea, amplasată pe o stradă comercială din centrul orăşelului austriac, aflat lângă graniţa cu Germania, este acum de nerecunoscut după lucrări de renovare costisitoare, de 20 de milioane de euro, începute în 2023, cu trei ani întârziere.

Deasupra intrării se află o siglă a poliţiei, iar pe trotuar există încă o piatră comemorativă cu inscripţia "Pentru pace, libertate şi democraţie. Niciodată fascism. Milioane de morţi ne amintesc de asta".

Casa în care s-a născut Hitler pe 20 aprilie 1889 a fost mult timp în proprietate privată. În 2017, clădirea a fost expropriată în urma unui litigiu. O comisie de experţi a exclus demolarea şi transformarea în muzeu, recomandând în schimb o reproiectare care să facă clădirea cât mai greu de recunoscut.

Casa natală a lui Hitler a atras în repetate rânduri extremişti de dreapta.

Statul consideră, de asemenea, noua utilizare a clădirii ca secţie de poliţie ca fiind avantajoasă, deoarece persoanele suspecte pot fi verificate imediat la faţa locului.

Adolf Hitler a declanşat al Doilea Război Mondial, în care au murit cel puţin 60 de milioane de oameni. În Holocaust, au fost ucişi, de asemenea, aproximativ şase milioane de bărbaţi şi femei evrei.

Editor : A.P.