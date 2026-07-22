Legioneloza face o nouă victimă în New York. Autoritățile caută în continuare sursa bacteriei

Bilanțul victimelor focarului de legioneloză din New York City a ajuns la cinci, după confirmarea unui nou deces. Deși autoritățile au identificat bacteria Legionella în 34 de turnuri de răcire din 33 de clădiri și au început operațiunile de dezinfectare, sursa focarului care a îmbolnăvit peste 60 de persoane nu a fost încă stabilită.

Departamentul de Sănătate al oraşului New York a declarat că a confirmat prezenţa bacteriei în 34 de turnuri de răcire din 33 de clădiri, toate fiind în curs de curăţare. Autorităţile nu au identificat încă sursa bacteriei care a îmbolnăvit peste 60 de persoane în ultima lună. În ultimele 10 zile nu au mai fost înregistraţi pacienţi noi cu simptome, a precizat departamentul într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Boala legionarilor (legioneloza), o formă de pneumonie, este tratabilă, dar duce la decesul a aproximativ 10% dintre pacienţi, potrivit Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA. Aceasta este cauzată de bacteria Legionella, care se dezvoltă în apa caldă şi se poate răspândi în locuri precum căzile cu hidromasaj şi echipamentele de răcire ale clădirilor. Oamenii pot contracta boala prin inhalarea picăturilor de apă contaminate, dar aceasta nu se transmite de la persoană la persoană.

Opt persoane sunt încă internate, iar alte 56 au fost internate temporar, dar au fost externate din spitalele afectate de focarul din Upper East Side, au declarat oficialii. Autorităţile municipale curăţă şi dezinfectează un total de 82 de turnuri de răcire din 80 de clădiri, au precizat aceştia.

Inspecţiile au arătat că unele dintre clădirile de apartamente de lux, şcolile private şi muzeele renumite din acest cartier select prezentau urme de bacterii Legionella în echipamentele de răcire a aerului - în ciuda noilor reglementări care au înăsprit cerinţele de testare chiar în această primăvară şi în ciuda majorării bugetului pentru angajarea unui număr mai mare de inspectori.

Unii proprietari ai clădirilor care au înregistrat rezultate pozitive au declarat că au depus eforturi pentru a ţine sub control orice ameninţare legată de Legionella. Muzeul Guggenheim, de exemplu, a declarat, într-un comunicat, că o companie externă testează şi tratează turnul de răcire al instituţiei în fiecare lună.

Situaţia este evitabilă şi frustrantă, a afirmat Jory Lange, un avocat din Texas care reprezintă peste 50 de persoane afectate de un focar de infecţie de anul trecut, care a provocat moartea a şapte persoane şi îmbolnăvirea a peste 100 în cartierul Harlem din New York. El reprezintă cel puţin trei pacienţi care se recuperează în urma focarului de infecţie din Upper East Side.

„Nu există nicio scuză pentru ca acest lucru să se întâmple în continuare”, a spus Lange. „New Yorkul are deja cele mai bune şi mai stricte reglementări… şi totuşi acest lucru continuă să se întâmple”, a arătat acesta.

Comisarul pentru Sănătate al oraşului New York, dr. Alister F. Martin, a declarat într-un comunicat că acţiunea rapidă a departamentului după primele două cazuri confirmate „a salvat vieţi”. Martin a afirmat că departamentul va afla ce s-a întâmplat în urma anchetei în curs şi va actualiza politicile şi procedurile cu scopul de a preveni viitoare focare.

După focarul din Harlem, conducerea oraşului a autorizat Departamentul de Sănătate, în noiembrie, să angajeze încă 23 de ecologişti şi supraveghetori specializaţi în Legionella, aducând numărul total prevăzut la 56. Personalul numără în prezent 35 de persoane, a precizat departamentul într-o declaraţie marţi, menţionând că alte 14 persoane se află într-un proces de orientare, instruire şi observare a inspectorilor cu experienţă, care durează de câteva luni. Departamentul a declarat că lucrează la ocuparea ultimelor şapte posturi.

Cu toate acestea, agenţia a precizat că a efectuat aproape 1.600 de inspecţii la turnurile de răcire în primele şase luni ale anului, cu 35% mai multe decât în aceeaşi perioadă din 2025.

Editor : M.I.