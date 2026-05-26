Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un acord cu Teheranul este încă posibil”

Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului, în ciuda armistițiului, Statele Unite descriind atacurile din Bandar Abbas drept acțiuni de „autoapărare”, menite să protejeze trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene. Acestea au declarat că au atacat baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene, relatează Al Jazeera.

SUA au declarat că își apărau forțele, dând dovadă de multă reținere în fața atacurilor iranienilor, dar nu se cunoaște amploarea operațiunii. Niciun membru al părții americane nu a fost rănit.

Au mai existat o serie de ciocniri de acest gen, în special imediat după începerea armistițiului. La momentul respectiv, Trump a declarat că nu le consideră o încălcare a armistițiului.

Mass-media iraniene relatează că situația este sub control după ce au fost semnalate explozii în orașul Bandar Abbas din sudul țării.

Presa americană a relatat ulterior că armata SUA a efectuat lovituri aeriene în sudul Iranului, susținând că acestea au fost pentru „autoapărarea” forțelor sale, fără a spune că forțele americane au fost atacate.

CENTCOM, care coordonează toate operațiunile militare americane din regiune, în Iran și în jurul acestuia, a emis o declarație în ultimele câteva ore, afirmând că aceste incidente au avut loc în ultimele 24 de ore, spunând, în esență, că scopul a fost protejarea forțelor americane.

Ceea ce susține CENTCOM este că Statele Unite au luat măsuri – în special în jurul bazelor de rachete și, de asemenea, a ambarcațiunilor care ar fi putut să amplaseze mine – ca măsură preventivă pentru a proteja trupele din acea regiune.

„Forțele americane au acționat astăzi în legitimă apărare pentru a ne proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a declarat Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei americane, potrivit Fox News.

„Țintele au inclus baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care încercau să amplaseze mine. Comandamentul Central al SUA continuă să-și apere forțele, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului în curs”, a spus Hawkins, potrivit sursei citate.

Atacurile SUA ar putea face parte din operațiunile de culegere de informații în Strâmtoarea Ormuz

Adam Clements, fost diplomat american și oficial al Pentagonului, a declarat pentru Al Jazeera că nu crede că atacurile SUA asupra orașului portuar iranian Bandar Abbas vor duce la „eșecul” acordului de pace.

El a spus că SUA ar putea culege informații și ar încerca să înțeleagă resursele maritime iraniene din jurul Strâmtorii Ormuz.

„Se pare că asta a determinat acțiunea SUA”, a spus el, referindu-se la rapoartele conform cărora forțele americane au vizat baze de lansare a rachetelor și nave iraniene care „încercau să amplaseze” mine marine.

Referindu-se la acuzația CENTCOM că Iranul amplasa mine în canalul navigabil, Clemmons a spus că o astfel de mișcare a forțelor iraniene ar „provoca o reacție letală”.

„Nu ar trebui să fie o surpriză pentru iranieni faptul că SUA ar acționa în acest fel”, a spus el.

Rubio spune că „formularea precisă” a acordului cu Iranul ar putea dura „câteva zile”

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a anunţat marţi că un acord cu Iranul este încă posibil, în ciuda ultimelor atacuri americane împotriva unor baze de rachete din sudul ţării, notează AFP, preluată de Agerpres.



"Au avut loc câteva discuţii în Qatar astăzi, aşa că vom vedea dacă putem face progrese. Cred că discuţiile se concentrează mult în jurul formulării precise a textului iniţial, aşa că va dura câteva zile", le-a declarat Rubio jurnaliştilor la Jaipur, în timpul unei vizite oficiale în India.



"Preşedintele (american Donald Trump) şi-a exprimat dorinţa de a ajunge (la un acord). Fie va încheia un acord, fie nu va exista niciun acord", a adăugat secretarul de Stat.



Pe de altă parte, Rubio a mai afirmat marţi că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide "într-un fel sau altul", după anunţul atacurilor americane efectuate în sudul Iranului, care au aruncat o umbră de îndoială asupra posibilităţii unui acord de pace.



"Strâmtorile trebuie să fie deschise. Vor fi deschise într-un fel sau altul", le-a declarat el jurnaliştilor.



"Ce se întâmplă acolo este ilegal, este ilegal, este de nesuportat pentru întreaga lume, este inacceptabil", a adăugat secretarul de Stat.

Editor : M.C