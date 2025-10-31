Live TV

Forțele speciale ucrainene au distrus noua rachetă nucleară a lui Vladimir Putin, chiar în interiorul teritoriului rus

Rachetă Oreșnik
Momentul în care racheta Oreșnik explodează. Foto: Profimedia

Forțele ucrainene au distrus racheta balistică Oreșnik cu capacitate nucleară într-o operațiune specială în adâncul teritoriului rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Operațiunea, condusă de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcția de Informații Militare (HUR) și alte ramuri ale Forțelor de Apărare, ar fi avut loc în vara anului 2023, a declarat Zelenski vineri, scrie TP World.

Șeful SBU, Vasil Maliuk, a dezvăluit ulterior că racheta a fost distrusă la poligonul de rachete Kapustin Iar din regiunea Astrakhan, din sudul Rusiei, un important loc de testare a armelor strategice ale Moscovei.

„Este ceva ce nu am făcut public până acum. S-a întâmplat înainte ca numele „Oreshnik” să fie utilizat pe scară largă”, a spus Maliuk.

„A fost o misiune reușită. Distrugerea a fost confirmată 100%”, a adăugat el.

Rusia a utilizat pentru prima dată racheta experimentală Oreșnik într-un atac asupra orașului ucrainean Dnipro, pe 21 noiembrie 2024.

Putin o numește invincibilă, experții se îndoiesc.

Puține detalii despre această armă au fost făcute publice, dar analiștii consideră că Oreșnik este o versiune îmbunătățită a rachetei rusești RS-26 Rubezh, dezvoltată pentru prima dată în 2011.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Oreșnik este imposibil de interceptat și are o putere distructivă comparabilă cu cea a unei arme nucleare, deși experții occidentali au pus la îndoială aceste afirmații.

Zelenski a declarat vineri că Oreshnik are o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri și o „zonă moartă” de 700 de kilometri – distanța minimă pe care trebuie să o parcurgă înainte de a lovi o țintă.

El a spus că Moscova poate produce până la șase astfel de rachete pe an, adăugând: „Partenerii noștri din Europa ar trebui să acorde atenție acestui lucru”.

Rachetele Oreșnik au fost utilizate în cadrul exercițiilor militare comune ruso-belaruse de luna trecută.

Editor : Sebastian Eduard

