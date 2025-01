Fotografia care a rezolvat un mister după mai bine de 50 de ani: O femeie dispărută în 1972 a fost găsită teafără

Sheila Fox, o femeie dată dispărută în urmă cu peste 5 decenii în Marea Britanie, a fost găsită în viață, după ce o fotografie neclară a fost publicată de poliție la 52 de ani după ce aceasta a dispărut, informează The Independent.

Poliția din West Midlands a spus că descoperirea femeii, după ce aceasta a dispărut din Coventry în 1972, rezolvă una dintre cele mai vechi investigații a unor persoane dispărute.

La sfârșitul lunii decembrie, poliția a publicat încă un apel pentru a o ajuta la găsirea femeii, care includea o fotografie neclară din perioada în care a dispărut, care a descoperită recent de ofițeri.

La câteva ore de la anunț, mai mulți oameni au sunat la poliție și au ajutat la găsirea femeii.

Foto: West Midlands Police

Anchetatorii au transmis că Sheila Fox este în viață, în siguranță și sănătoasă și acum locuiește într-o altă parte a țării.

Jenna Shaw, de la Cold Case Investigation Team, a declarat: „Suntem absolut încântați că am găsit-o pe Sheila după mai bine de cinci decenii. Am căutat prin toate probele și am reușit să găsim o fotografie a Sheilei. Suntem o echipă mică de ofițeri și aș dori să recunosc munca lui Shaun Reeve, care a reușit să rezolve acest caz cu ajutorul publicului. Fiecare persoană dispărută are o poveste, iar familiile și prietenii lor merită să știe ce s-a întâmplat cu ei.”

Poliția a adăugat că progresele criminalistice și tehnologice permit echipei să urmărească noi piste în cazurile care au rămas nerezolvate de mult timp.

