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„Scutul lui Ahile”. Israelul vinde Greciei un pachet integrat pe mai multe nivele: rachete balistice, radare, aeronave și drone

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Flota NATO
Grecia devine prima țară din UE care va integra multiple tehnologii israeliene de apărare într-un singur sistem național antirachetă. Foto: Profimedia
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Israelul a acceptat să construiască o rețea de apărare aeriană pe mai multe niveluri pentru Grecia, în cadrul unui nou acord de apărare în valoare de 3 miliarde de euro, publicat luni.

„Acesta este cel mai mare acord de export în domeniul apărării din istoria relațiilor dintre Israel și Grecia și unul dintre cele mai mari din istoria Statului Israel”, a scris Ministerul Apărării din Israel într-un comunicat, scrie Politico.

Acordul „Scutul lui Ahile” reprezintă cel mai mare acord de export în domeniul apărării din istoria relațiilor dintre cele două țări, combinând interceptorii David’s Sling, BARAK MX și SPYDER cu radare de fabricație israeliană și un sistem național de comandă conceput pentru a contracara rachetele balistice, aeronavele și dronele.

Grecia a estimat valoarea totală a acordului la 3,035 miliarde de euro, adăugând că 19 companii grecești sunt deja implicate, reprezentând peste 750 de milioane de euro din program, cu planuri de a construi o bază de producție națională capabilă să exporte echipamente. Ministrul Apărării, Nikos Dendias, a declarat că Grecia va deveni „prima țară din Uniunea Europeană care va adopta un sistem similar”.

Acordul încununează un parteneriat de securitate care se aprofundează rapid între cele două țări.

În ianuarie, Grecia și Israelul au convenit să-și extindă cooperarea în domeniul roiurilor de drone și vehicule subacvatice, al amenințărilor cibernetice, al exercițiilor militare și al tehnologiei de apărare. Această inițiativă se înscrie în „Agenda 2030” a Greciei, o reformă militară de amploare menită să modernizeze forțele armate și să sporească producția internă de armament.

Atena merge mai departe decât alți cumpărători europeni de sisteme israeliene de apărare aeriană. Germania a achiziționat sistemul „Arrow 3” în 2023, iar Finlanda a achiziționat sistemul „David’s Sling” în 2024. Grecia afirmă că va fi prima țară din UE care va integra mai multe platforme israeliene într-un singur scut național împotriva rachetelor balistice, a aeronavelor și a dronelor.

Editor : Sebastian Eduard

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