Adresându-se Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în ziua ce marchează patru ani de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, președintele Putin a avertizat Ucraina și susținătorii acesteia că vor regreta dacă forțează prea mult nota cu Rusia. Printre altele, Putin a declarat că sunt în curs pregătiri pentru a arunca în aer conductele de gaz TurkStream și Blue Stream din Marea Neagră. El a mai spus că se ia în considerare utilizarea „componentelor nucleare” împotriva Rusiei. „Ei înțeleg cum s-ar putea termina acest lucru”, a spus președintele rus.

Putin a apreciat marți că adversarii Rusiei probabil înțeleg care vor fi implicațiile unui atac nuclear asupra acesteia sau a trupelor sale, în timp ce Ministerul rus de Externe a avertizat asupra riscului de conflict între puteri nucleare și a consecințelor teribile care ar decurge de aici, reacții venite după ce Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a susținut că Franța și Regatul Unit pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare și elemente purtătoare ale unor astfel de arme, în timp ce Kievul neagă că ar încerca să obțină arme nucleare, relatează Reuters.

„Ei nu au reușit să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă, așa că inamicul mizează pe teroarea individuală și de masă. Aceasta include bombardarea orașelor, sabotarea infrastructurii și tentative de asasinat împotriva oficialilor guvernamentali și militari”, a spus Putin în fața ofițerilor FSB.

Rusia are evoluții promițătoare în domeniul apărării și al vieții civile, dintre care unele nu au fost încă dezvăluite public: „Le avem. Și unele realizări sunt notabile, ușor de înțeles pentru toată lumea și au fost deja dezvăluite. Dar există și alte evoluții care se află în faza de implementare”, a spus Putin.

Frontiera de stat a Rusiei trebuie consolidată în continuare : „Trebuie să consolidăm infrastructura acesteia, să creștem nivelul de pregătire de luptă și echipamentul tehnic al agențiilor de frontieră și să acționăm în strânsă coordonare cu unitățile Ministerului Apărării, Gărzii Naționale Ruse și Ministerului Afacerilor Interne, precum și cu structurile teritoriale și agențiile guvernamentale”, a adăugat liderul de la Kremlin.

A acuzat Ucraina că sabotează procesul de pace mediat de SUA

„Există o nevoie absolută de a învinge Rusia. Ei caută orice cale, orice. Vor merge până la un punct extrem și apoi vor regreta”, a adăugat el, acuzând Ucraina că sabotează procesul de pace mediat de SUA prin atacuri asupra infrastructurilor energetice ruse și că urmărește inclusiv detonarea conductelor de gaze Turk Stream și Blue Stream în Marea Neagră.



Consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, a declarat în acest timp că Rusia va contacta SUA în legătură cu încercările Ucrainei de a obține arme nucleare, după ce marți dimineață Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a susținut că Franța și Regatul Unit lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare și rachete purtătoare către Ucraina.

Amenințarea nucleară

Elitele politice franceze și britanice nu sunt dispuse să accepte înfrângerea și „consideră că este necesar să furnizeze Ucrainei o 'armă miracol'”, afirmă SVR într-un comunicat de presă.

Raționamentul din spatele acestei intenții este că Ucraina „ar putea spera să obțină condiții mai favorabile pentru a pune capăt războiului dacă dispune de bombe atomice sau măcar de o așa-numită bombă 'murdară'”, adică o bombă convențională cu elemente radioactive adăugate, explică serviciul de spionaj rus.



Prin urmare, continuă acesta, Franța și Regatul Unit „lucrează activ la modalități de furnizare a acestui tip de arme și elemente purtătoare către Kiev”. „Planurile lor implică transferul clandestin al unor componente, echipamente și tehnologii către Ucraina. Bomba nucleară franceză de mici dimensiuni TN-75, care echipează racheta balistică M51.1 cu lansare de pe submarine, este luată în considerare ca o opțiune”, mai afirmă SVR.



Conform acestui serviciu, întrucât francezii și britanicii sunt conștienți că o astfel de operațiune reprezintă „o încălcare grosolană a dreptului internațional, în primul rând a Tratatului de Neproliferare, și implică riscul de distrugere a sistemului global de neproliferare, eforturile occidentale urmăresc să facă în așa fel încât echiparea Kievului cu arme nucleare să pară că a fost realizată de ucraineni înșiși”. Tot potrivit SVR, Germania „a refuzat prudent să ia parte la această aventură periculoasă”.



„Fără nicio îndoială, această informație este extrem de importantă (...) din punctul de vedere al amenințării pe care o reprezintă pentru toți încălcarea regimului de neproliferare nucleară, cu atât mai mult în contextul conflictului armat de pe continentul european”, a afirmat la conferința sa de presă zilnică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



La rândul său, Ministerul rus de Externe a emis o declarație în care avertizează asupra „riscurilor unei confruntări militare directe între puteri nucleare și, implicit, asupra consecințelor teribile care ar decurge din aceasta”.

Mesajul lui Medvedev

Un mesaj mai direct a venit din partea vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a spus că o lovitură nucleară rusească asupra unor ținte în Ucraina, precum și în Franța și Regatul Unit, ar fi considerată legală și justificată dacă Londra și Parisul ar furniza Kievului capacități nucleare.



Potrivit lui Medvedev, informațiile transmise de SVR „schimbă radical situația”, întrucât ar fi vorba despre „un transfer direct de arme nucleare către o țară aflată în război”. „Nu poate exista nicio urmă de îndoială că, în acest caz, Rusia ar trebui să folosească toate armele, inclusiv cele nucleare nestrategice (armele nucleare tactice n.red), pentru a ataca în Ucraina ținte ce reprezintă o amenințare pentru țara noastră”, a subliniat el.



„Și, dacă este necesar, de asemenea în țările furnizoare, întrucât acestea devin complice în conflictul nuclear cu Rusia”, a completat Medvedev. „Acesta este răspunsul proporțional la care Rusia are dreptul”, a concluzionat el.

„Minciuni sfruntate”

Regatul Unit nu a comentat deocamdată mesajul transmis de SVR despre pregătirea unui transfer de arme nucleare către Ucraina, în timp ce ambasada Franței la Moscova l-a descris drept o „minciună sfruntată”.



Și Ucraina a negat că ar încerca să obțină astfel de arme. „Oficialii ruși, cunoscuți pentru palmaresul lor impresionant de minciuni, încearcă din nou să inventeze vechiul nonsens despre o 'bombă murdară'”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Georgii Tihîi.



„Pentru informare: Ucraina a negat deja de mai multe ori astfel de afirmații absurde ale Rusiei și le negăm din nou oficial acum. Îndemnăm comunitatea internațională să respingă și să condamne bombele informaționale murdare ale Rusiei”, a mai spus același oficial ucrainean.



Ucraina a moștenit de la fosta Uniune Sovietică arme nucleare, dar în urma semnării Memorandumului de la Budapesta, în anul 1994, a renunțat la acestea în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA, Regatului Unit și Rusiei.



Rusia și-a revizuit în anul 2024 doctrina nucleară, în sensul în care a scăzut pragul utilizării armelor nucleare astfel încât să considere orice agresiune împotriva sa efectuată de un stat non-nuclear, dar sprijinit de un stat nuclear, un atac comun al acestora.



Astfel, noua doctrină va permite represalii nucleare inclusiv în cazul unor atacuri convenționale masive cu rachete sau drone asupra teritoriului rus sau al aliatului său belarus efectuate de o țară care nu deține arme nucleare, dar care este susținută de puteri nucleare. De asemenea, Rusia va considera orice atac efectuat asupra sa de un membru al unei alianțe militare drept un atac efectuat de întreaga alianță.

Editor : M.C