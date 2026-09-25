Guvernul ungar a redus cu două treimi suma cerută ca împrumut pentru înarmare, prin SAFE

Noul Guvern ungar, al prim-ministrului Peter Magyar, și-a redus semnificativ suma solicitată pentru împrumutul UE destinat apărării, de la 16,4 miliarde de euro la 5,4 miliarde de euro, a anunțat vineri Bruxelles-ul, anunță Euronews.

Autoritățile ungare au informat Bruxelles-ul că intenționează să-și limiteze cererea de împrumut UE pentru apărare la 5,4 miliarde de euro în cadrul programului UE „Security Action For Europe” (SAFE), a confirmat vineri purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Cifra actuală reprezintă mai puțin de jumătate din suma de 16,4 miliarde de euro solicitată inițial de fostul prim-ministru Viktor Orban.

Propunerea inițială a fost contestată de succesorul lui Orban, Peter Magyar, care a preluat funcția în aprilie. Se pare că Magyar a dorit să reevalueze propunerea inițială din cauza unor presupuse riscuri de corupție legate de guvernul anterior.

„Am fost întotdeauna foarte clari cu noile autorități și cu noul guvern ungar, precizându-le că vor putea să evalueze situația actuală, iar acum au decis să solicite o sumă mai mică decât cea pe care am alocat-o inițial Ungariei”, a adăugat Regnier.

Între timp, valoarea împrumutului de apărare acordat Italiei în cadrul programului SAFE a fost, de asemenea, confirmată vineri, Regnier precizând că Italia a solicitat oficial 8 miliarde de euro în cadrul programului.

Această sumă reprezintă, de asemenea, aproximativ jumătate din cele 14,9 miliarde de euro anticipate inițial de guvernul prim-ministrului italian Giorgia Meloni.

Anunțul vine în urma unor negocieri tensionate între Bruxelles și Roma cu privire la alocare, care nu a fost niciodată finalizată oficial, dar care a provocat totuși consternare între cele două capitale.

Programul de împrumuturi cu dobândă redusă SAFE a fost lansat de Bruxelles anul trecut pentru a consolida industriile de apărare și pregătirea militară în întreaga Uniune, ca răspuns la amenințarea reprezentată de Rusia.

Programul dispune de un pachet financiar total de 150 de miliarde de euro, care urmează să fie distribuit între 19 state membre.

SAFE face parte din planul „Readiness 2030” al Comisiei, care vizează mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro în cheltuieli suplimentare pentru apărare până la sfârșitul deceniului. Acesta pune un accent deosebit pe stimularea achizițiilor de produse de apărare prioritare.

În cadrul programului, cel puțin 65 % din valoarea sistemului de armament achiziționat trebuie să provină dintr-un stat membru al UE, din Ucraina sau dintr-o țară care aparține Spațiului Economic European sau Asociației Europene a Comerțului Liber.

Restul de 35 % poate proveni din orice țară terță.

Editor : M.C