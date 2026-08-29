Live TV

Hezbollah respinge din nou acordul cu Israelul şi refuză să se predea: „Este nelegitim, ilegal şi umilitor”

Data publicării:
Steagul Hezbollah
Steagul Hezbollah. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul grupării pro-iraniane Hezbollah, Naim Qassem, a reiterat vineri că respinge acordul-cadru încheiat între Liban şi Israel, asigurând că gruparea, deşi slăbită de două războaie cu armata israeliană, refuză să se predea, relatează AFP.

„Ne opunem acordului-cadru şi facem apel la anularea acestuia”, a afirmat Naim Qassem într-un discurs difuzat vineri seara de postul de televiziune al Hezbollah, al-Manar, potrivit News.ro.

Acordul încheiat pe 26 iunie sub egida Statelor Unite prevede ca armata libaneză să-şi restabilească autoritatea în sudul ţării, sub rezerva dezarmării Hezbollah, începând cu „zonele pilot” din care se va retrage armata israeliană.

„Acordul-cadru este nelegitim, ilegal şi umilitor. Acesta aduce atingere suveranităţii libaneze şi nu permite recuperarea drepturilor”, a subliniat Naim Qassem.

„Nu acceptăm nici zonele pilot, nici ceea ce decurge din acestea”, a mai spus el, subliniind că formaţiunea sa „refuză comisia de verificare” însărcinată să supravegheze punerea în aplicare a acestui acord.

În cadrul ultimelor discuţii de la Roma, de la începutul lunii august, Libanul şi Israelul au discutat despre ţările care ar putea participa la o comisie însărcinată să verifice desfăşurarea armatei libaneze, care a început în „zone pilot”, precum şi dezafectarea armelor şi a infrastructurii Hezbollah, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul preşedinţiei libaneze.

O nouă rundă de negocieri este prevăzută pentru luna septembrie, fără ca o dată precisă să fi fost stabilită încă.

Mişcarea şiită a antrenat Libanul în războiul regional prin lansarea unor atacuri asupra Israelului în sprijinul Teheranului, pe 2 martie, declanşând bombardamente aeriene israeliene masive şi o ofensivă terestră care au provocat peste 4.300 de morţi, potrivit autorităţilor libaneze.

Deşi violenţele au scăzut de la semnarea acordului-cadru în iunie, atacurile sporadice ale Israelului continuă. Acestea s-au intensificat în ultimele zile în sud, unde o femeie a fost ucisă vineri, potrivit autorităţilor.

În plus, Israelul a instituit o „zonă de securitate” în regiune, în care este desfăşurată armata sa. Chiar dacă Hezbollah nu a mai revendicat atacuri împotriva trupelor israeliene de peste două luni, liderul său a asigurat vineri seara: „Ţinem capul sus şi nu ne vom preda”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
profimedia-0973430131
3
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Principesa Margareta și Principele Radu
4
Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la...
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
5
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu...
Becali a dat lovitura, după ce a bătut palma cu primarul Craiovei: "Nu-i venea să creadă că vede atâția bani"
Digi Sport
Becali a dat lovitura, după ce a bătut palma cu primarul Craiovei: "Nu-i venea să creadă că vede atâția bani"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare
România vrea să atragă mai mult capital american. Nazare, întâlnire cu delegația Congresului SUA
militari americani se antreneaza in romania
Relocarea trupelor lui Trump în Europa: O delegație SUA discută la București despre viitorul prezenței americane în țara noastră
Nato,And,Russia,Flag,On,Europe,Geopolitical,Map.,North,Atlantic
NATO şi Moscova riscă un război accidental în lipsa dialogului, avertizează ambasadorul rus în Norvegia
munte Grossglockner
Un alpinist a rămas blocat pe o stâncă, la peste 3.000 de metri altitudine. A fost salvat după nouă ore
Dolly Parton 1946 - 2026
Un aeroport din SUA ar putea purta numele Dolly Parton. Propunerea făcută în onoarea artistei
Recomandările redacţiei
soldați ruși în uniforme fără însemne în Crimeea
„Omuleții verzi” ai lui Putin ar putea ataca NATO din interior. Cum...
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ_ Profimedia Images
Cel puțin 37 de morți după un atac rusesc cu drone lângă Kiev. Un...
alexandru rogobete face declaratii
Rogobete, atac la Bolojan după inaugurarea unui spital: „Le-aţi...
Nuwakot, Nepal - August 26, 2026: Aerial view shows flooding along the Bhotekoshi River affecting low-lying areas along the riverbanks and nearby residences in Nuwakot, Nepal. The flooding has caused widespread damage to homes, roads, bridges, and other i
„Al treilea pol” al planetei se topește. Dezastrul din Nepal, o...
Ultimele știri
Atacul cu drone de la Leipzig schimbă politica Berlinului față de Moscova. Germania pregătește represalii
Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele Falkland. Condiția anunțată de liderul american
Debitul Dunării crește ușor în următoarele zile, apoi revine la 1.500 mc/s. INHGA: Rămâne mult sub media perioadei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zi dificilă pentru 3 zodii pe 30 august 2026. Saturn retrograd scoate la suprafață probleme pe care le-au...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Tănase și Crețu au primit „interzis” la antrenament! Culisele atmosferei tot mai tensionate de la FCSB
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Ovidiu Stîngă, românul care locuiește de 6 ani în Qatar, dezvăluie cum e viața în țara arabă: „Am avut niște...
Adevărul
O iarnă lungă pentru Putin. Dacă Ucraina va supraviețui, dictatorul rus ar putea încheia războiul la mijlocul...
Playtech
Nucul s-a uscat în curte. Îl poți tăia fără autorizație sau riști amendă?
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație: Julian Alvarez a spus "NU" pentru transfer! Decizie finală
Pro FM
Jennifer Lopez, cea mai fițoasă divă de la Hollywood? Cerințele bizare și ieșirile care i-au consolidat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Rețetele inventate în comunism, când din lipsuri s-a născut „bucătăria de supraviețuire”
Newsweek
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O substanță din portocale și lămâi ar putea încetini îmbătrânirea unui organ vital. Descoperirea care i-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când stăpâna lui a făcut accident: „A ieșit pe geamul mașinii și a fugit”
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja