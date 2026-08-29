Hezbollah respinge din nou acordul cu Israelul şi refuză să se predea: „Este nelegitim, ilegal şi umilitor”

Liderul grupării pro-iraniane Hezbollah, Naim Qassem, a reiterat vineri că respinge acordul-cadru încheiat între Liban şi Israel, asigurând că gruparea, deşi slăbită de două războaie cu armata israeliană, refuză să se predea, relatează AFP.

„Ne opunem acordului-cadru şi facem apel la anularea acestuia”, a afirmat Naim Qassem într-un discurs difuzat vineri seara de postul de televiziune al Hezbollah, al-Manar, potrivit News.ro.

Acordul încheiat pe 26 iunie sub egida Statelor Unite prevede ca armata libaneză să-şi restabilească autoritatea în sudul ţării, sub rezerva dezarmării Hezbollah, începând cu „zonele pilot” din care se va retrage armata israeliană.

„Acordul-cadru este nelegitim, ilegal şi umilitor. Acesta aduce atingere suveranităţii libaneze şi nu permite recuperarea drepturilor”, a subliniat Naim Qassem.

„Nu acceptăm nici zonele pilot, nici ceea ce decurge din acestea”, a mai spus el, subliniind că formaţiunea sa „refuză comisia de verificare” însărcinată să supravegheze punerea în aplicare a acestui acord.

În cadrul ultimelor discuţii de la Roma, de la începutul lunii august, Libanul şi Israelul au discutat despre ţările care ar putea participa la o comisie însărcinată să verifice desfăşurarea armatei libaneze, care a început în „zone pilot”, precum şi dezafectarea armelor şi a infrastructurii Hezbollah, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul preşedinţiei libaneze.

O nouă rundă de negocieri este prevăzută pentru luna septembrie, fără ca o dată precisă să fi fost stabilită încă.

Mişcarea şiită a antrenat Libanul în războiul regional prin lansarea unor atacuri asupra Israelului în sprijinul Teheranului, pe 2 martie, declanşând bombardamente aeriene israeliene masive şi o ofensivă terestră care au provocat peste 4.300 de morţi, potrivit autorităţilor libaneze.

Deşi violenţele au scăzut de la semnarea acordului-cadru în iunie, atacurile sporadice ale Israelului continuă. Acestea s-au intensificat în ultimele zile în sud, unde o femeie a fost ucisă vineri, potrivit autorităţilor.

În plus, Israelul a instituit o „zonă de securitate” în regiune, în care este desfăşurată armata sa. Chiar dacă Hezbollah nu a mai revendicat atacuri împotriva trupelor israeliene de peste două luni, liderul său a asigurat vineri seara: „Ţinem capul sus şi nu ne vom preda”.

Editor : C.L.B.