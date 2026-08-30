Rusia acuză SUA că ia în considerare un scenariu care să implice utilizarea armelor nucleare în Europa

Strategii militari americani analizează în mod serios posibilitatea utilizării armelor nucleare în Europa, a declarat, într-un interviu pentru RT, trimisul special al Ministerului rus de Externe, Andrei Belousov, conform TASS, citată de News.ro.

Potrivit diplomatului, eforturile Washingtonului de a iniţia discuţii privind armele nucleare nestrategice ale Rusiei au rolul de a distrage atenţia internaţională de la ceea ce el a descris drept ameninţarea reprezentată de armele nucleare americane desfăşurate în Europa, precum şi de programele şi planurile nucleare şi de rachete ale Statelor Unite.

„Vorbind despre acest pericol, este imposibil să nu observăm că insistenţa Washingtonului de a iniţia discuţii, în diverse forumuri multilaterale de dezarmare, cu privire la armele nucleare nestrategice ale Rusiei, care nu ameninţă teritoriul SUA, sugerează că strategii militari americani iau în calcul în mod serios posibilitatea utilizării armelor nucleare în teatrul european de operaţiuni militare”, a declarat el.

„Obţinerea unor date obiective despre armele nucleare nestrategice ale Rusiei prin negocieri sau discuţii privind stabilitatea strategică, introducerea unor măsuri intruzive de transparenţă ori reducerea acestora - şi mai ales eliminarea lor completă - ar creşte probabilitatea unui scenariu care să implice utilizarea armelor nucleare de către SUA şi aliaţii lor în Europa”, a adăugat Belousov.

Diplomatul a subliniat că ţările europene ar trebui să conştientizeze pe deplin pericolul a ceea ce el a descris drept abordarea pur pragmatică a Washingtonului faţă de teritoriul aliaţilor săi.

Preşedintele Comisiei pentru afaceri internaţionale din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), Leonid Sluţki, a avertizat, într-un comentariu pentru jurnalistul american Tucker Carlson, că în cazul în care Occidentul va decide să furnizeze Ucrainei componente ale armelor nucleare tactice pentru a fi utilizate împotriva Rusiei, răspunsul simetric al Moscovei nu va întârzia să apară, relatează TASS.

Leonid Sluţki, un apropiat al Kremlinului, este liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR), formaţiune ultranaţionalistă care susţine politica lui Vladimir Putin şi războiul din Ucraina.

Editor : A.P.