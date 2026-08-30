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Galerie Foto Nicuşor Dan, vizită la Baza „Mihail Kogălniceanu” cu delegaţia Congresului SUA. A mâncat la popotă şi s-a pozat cu militarii americani

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Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, duminică, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu delegaţia Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), Preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor a SUA, şi Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forţele Armate a Camerei Reprezentanţilor a SUA. Şeful statului a mâncat alături de oficialii americani, la popotă şi a discutat şi a făcut fotografii cu soldaţii americani. Discuţiile au evidenţiat importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică şi necesitatea de a consolida şi mai mult descurajarea colectivă şi rezilienţa, şeful statului afirmând că România este pregătită să îşi asume o parte mai mare din propria apărare, prin creşterea angajamentelor şi îndeplinirea acestora.

Foto: presidency.ro
Foto: presidency.ro
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Foto: presidency.ro
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Foto: presidency.ro
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„A fost o plăcere să îi întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor, şi pe congresmanul Eric Sorensen, membru al comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) — centrul prezenţei militare americane în România şi o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării şi securităţii”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X. 

Potrivit şefului statului, discuţiile au evidenţiat importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică şi necesitatea de a consolida şi mai mult descurajarea colectivă şi rezilienţa.

„România este pregătită să îşi asume o parte mai mare din propria apărare — prin creşterea angajamentelor noastre şi îndeplinirea acestora”, a transmis preşedintele.

Nicuşor Dan subliniază că au trecut în revistă o gamă largă de priorităţi în cadrul Parteneriatului strategic dinamic, reafirmând angajamentul comun de a promova cooperarea în domeniul economiei, al industriei de apărare, al energiei, al infrastructurii, al mineralelor critice şi al tehnologiilor emergente.

„Consolidarea şi extinderea prezenţei economice şi militare a SUA în România reprezintă o prioritate - pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre şi pentru unitatea Alianţei Transatlantice”, menţionează şeful statului. 

Preşedintele a luat masa la popotă, alături de oficialii americani şi ministrul Apărării, Radu Miruţă şi a discutat cu soldaţii americani, potriviit imaginilor transmise de Administraţia Prezidenţială. 

Editor : Liviu Cojan

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