PSD decide luni cu ce mandat merge la negocierile pentru noul Guvern. Social-democrații se reunesc la Sinaia

PSD se reunește luni, la Sinaia, pentru a stabili mandatul cu care va merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern. În aceeași zi, grupurile parlamentare ale partidului vor discuta prioritățile legislative pentru sesiunea care începe la 1 septembrie.

Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc, luni, 31 august, la Sinaia. Începând cu ora 11:00 este programată ședința CPN, iar de la ora 15:00 va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD.

Social democrații vor stabili mandatul cu care conducerea partidului va merge la negocierile pentru formarea unui viitor Guvern, dar și prioritățile legislative din sesiunea ordinară care va începe pe 1 septembrie.

De asemenea, pe ordinea de zi se mai află proiecte care nu au putut fi finalizate în sesiunile extraordinare ale Parlamentului din această vară, cel mai important fiind legea salarizării bugetarilor.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza o noua rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru a forma un nou Executiv. Şeful statului a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eşec în Parlament ar fi transmis un semnal negativ inclusiv agenţiilor de rating, în contextul agenția S&P urmează să revizuiască ratingul de țară.

Potrivit informațiilor Digi24, președintele ar urma să anunțe noul premier în prima săptămâna din luna septembrie. Viitorul Executiv ar urma să fie format din miniștri politici, dar cu un premier independent.

Scenariul care se conturează în acest moment, potrivit informațiilor Digi24, este un Guvern PSD, dar care să fie condus de o persoană din afara formațiunilor politice, astfel încât să poată strânge voturi de la mai multe formațiuni politice. Aceleași surse susțin că o astfel de variantă ar putea fi susținută și de UDMR, astfel că social-democrații ar aduna mai ușor voturile necesare.

Editor : Andreea Rubica