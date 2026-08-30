Live TV

Imagini tulburătoare în Olt. Seceta extremă a transformat Dunărea într-un peisaj dezolant: „Dezastru. E prima dată când o vedem așa”

Data publicării:
dunare
Situația rămâne gravă pe Dunăre, din cauza debitului tot scăzut. Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Situația rămâne gravă pe Dunăre, din cauza debitului tot scăzut. Deși specialiștii cred că în următoarele zile va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor Centralei de la Cernavodă.

Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare, nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.

Elena Alexandru - jurnalist Digi24: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de Corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip, pe care acum a crescut vegetația.

Localnic: Eu am 65 de ani da n-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic.. nu mai trec vapoare, abia merg și bărcuțele astea... Aici a fost apă până acolo sus..

Reporter: Ați mai văzut-o atât de scăzută?
Localnic: Nuuuu.. N-am văzut așa ceva de când eram mic. Era apa până unde sunt pontoanele alea.
- Acum ce-a rămas în urmă?
- Nu vedeți.. buruieni.

Localnic: Dezastru.. Asta e prima dată când o vedem așa, înainte era apă până sus, la silozurile alea veneau barjele și încărcau porumb, grâu, de toate, acum.... Aici nu era pământul, malul ăsta.. se vedea dincolo, la bulgari.

Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis nagivația ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
2
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la...
Pensia după decesul titularului. Foto Getty Images
3
Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează...
explozie nucleara profimedia-0148308083
4
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Dominic Fritz: „În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar”. Cine va prelua...
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Digi Sport
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Dunărea începe să crească în Bulgaria, dar navigația rămâne dificilă. La Ruse, nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri
ANAR dunare 2
Debitul Dunării crește ușor în următoarele zile, apoi revine la 1.500 mc/s. INHGA: Rămâne mult sub media perioadei
lacul techirghiol secat
Lacul Techirghiol se evaporă. Imagini cu peisajul dezolant, după ce apele s-au retras zeci de metri: „Mirosul e deranjant”
despagubiri seceta arad
„Situația este dramatică!”. Fermierii din România, loviți de secetă, așteaptă ajutorul statului pentru a supraviețui
Turceni Termocentrala agerpres 8028331
Centralele pe lignit de la Turceni și Craiova rămân în funcțiune. Guvernul amână termenele asumate prin PNRR
Recomandările redacţiei
feribot rasturnat
Naufragiu în largul Ciprului: cel puțin șase morți după ce un feribot...
madalin hodor
Mădălin Hodor (CNSAS), replică pentru Nicușor Dan: Crimele Revoluției...
simion aur inquam george calin
AUR vrea schimbarea Constituției: „Un preşedinte nu poate ţine o ţară...
Iceland EU Election
„Categoric nu” sau „poate da”: ce a înclinat balanța în referendumul...
Ultimele știri
Polițiști atacați în timpul unei intervenții în Bacău. Au fost trase focuri de avertisment
„Nu NATO! Să dăm o şansă păcii!” Aproximativ o mie de elvețieni s-au adunat la Berna pentru apărarea unei neutralităţi stricte
O nouă medalie de aur pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Echipajul feminin de 8 plus 1 a stabilit și un record mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Botez de poveste pentru a cincea fetiță a Laurei Cosoi. Nina, înconjurată cu iubire de cele patru surori...
Cancan
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de...
Fanatik.ro
Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Du-te în China!” Vali Crețu, conflict exploziv cu Garita la antrenamentul FCSB. Gigi Becali a povestit...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Playtech
Ce nu ai voie să faci în parcarea supermarketului. Amenda de 10.000 de lei de care puţini şoferi au habar
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica: ”A fost împușcat, două gloanțe în cap”
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să...
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
EI sunt singurii trei oameni din lume care nu au nevoie de pașaport pentru a călători. De ce lor nu li se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja