Imagini tulburătoare în Olt. Seceta extremă a transformat Dunărea într-un peisaj dezolant: „Dezastru. E prima dată când o vedem așa”

Situația rămâne gravă pe Dunăre, din cauza debitului tot scăzut. Deși specialiștii cred că în următoarele zile va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor Centralei de la Cernavodă.

Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare, nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.



Elena Alexandru - jurnalist Digi24: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de Corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip, pe care acum a crescut vegetația.

Localnic: Eu am 65 de ani da n-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic.. nu mai trec vapoare, abia merg și bărcuțele astea... Aici a fost apă până acolo sus..

Reporter: Ați mai văzut-o atât de scăzută?

Localnic: Nuuuu.. N-am văzut așa ceva de când eram mic. Era apa până unde sunt pontoanele alea.

- Acum ce-a rămas în urmă?

- Nu vedeți.. buruieni.

Localnic: Dezastru.. Asta e prima dată când o vedem așa, înainte era apă până sus, la silozurile alea veneau barjele și încărcau porumb, grâu, de toate, acum.... Aici nu era pământul, malul ăsta.. se vedea dincolo, la bulgari.

Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis nagivația ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.

Editor : A.P.