Live TV

AUR vrea schimbarea Constituției: „Un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată de frica anticipatelor”

Data publicării:
simion aur inquam george calin
George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

AUR va promova în perioada următoare un proiect de modificare a Constituţiei care să introducă termene clare pentru soluţionarea crizelor guvernamentale şi să „împiedice repetarea situaţiei” în care se află în prezent România. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Naţional de Conducere reunit în judeţul Mehedinţi.

„Actuala criză a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a mecanismelor constituţionale. Nicuşor Dan refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eşuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Frica reală este una politică, mai exact frica de votul românilor şi de posibilitatea ca AUR să câştige alegerile anticipate.

Un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată doar pentru că nu îi convine rezultatul pe care l-ar putea produce întoarcerea la urne. Din acest motiv, AUR va propune introducerea în Constituţie a unui termen maxim în care preşedintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în caz contrar mandatul acestuia urmând a înceta de drept”, afirmă reprezentanţii AUR într-un comunicat remis presei.

În opinia AUR, dacă preşedintele are atribuţia constituţională de a desemna candidatul pentru funcţia de prim-ministru, trebuie să existe şi o limită de timp în care această atribuţie să fie exercitată.

Totodată, AUR va susţine şi o altă modificare a Constituţiei României, în sensul dizolvării de drept a Parlamentului dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

„Constituţia trebuie să ofere soluţii atunci când instituţiile şi reprezentanţii statului nu mai sunt capabili să le producă. România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce preşedintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi şi cum poate evita alegerile anticipate”, se arată în comunicat.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
2
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la...
Pensia după decesul titularului. Foto Getty Images
3
Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează...
explozie nucleara profimedia-0148308083
4
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Dominic Fritz: „În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar”. Cine va prelua...
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Digi Sport
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
madalin hodor
Mădălin Hodor (CNSAS), replică pentru Nicușor Dan: Crimele Revoluției și Mineriadei pot fi investigate după „modelul german”
Nicușor Dan
AUR merge înainte cu suspendarea lui Nicușor Dan. Petrișor Peiu: „Domnul preşedinte nu şi-a schimbat atitudinea”
petrisor peiu inquam george calin
Petrişor Peiu: Nu avem discuţii formale pentru crearea unei majorităţi nici cu PSD, nici cu PNL şi nu există discuţii informale
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz, către timișoreni: „Ţinta PSD-AUR cu legea ANI e să vă omoare speranţa. Refuz să ne lăsăm descurajaţi”
Oana Țoiu.
Oana Ţoiu speră la modificarea legii ANI: „Mai sunt 30 de zile în care România poate să îndrepte această eroare profundă”
Recomandările redacţiei
feribot rasturnat
Naufragiu în largul Ciprului: cel puțin șase morți după ce un feribot...
dunare
Imagini tulburătoare în Olt. Seceta extremă a transformat Dunărea...
Iceland EU Election
„Categoric nu” sau „poate da”: ce a înclinat balanța în referendumul...
statie petrol carburanti combustibil
Prețurile la carburanți, sub lupa ANPC. Sancțiuni dure pentru...
Ultimele știri
Polițiști atacați în timpul unei intervenții în Bacău. Au fost trase focuri de avertisment
„Nu NATO! Să dăm o şansă păcii!” Aproximativ o mie de elvețieni s-au adunat la Berna pentru apărarea unei neutralităţi stricte
O nouă medalie de aur pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Echipajul feminin de 8 plus 1 a stabilit și un record mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Botez de poveste pentru a cincea fetiță a Laurei Cosoi. Nina, înconjurată cu iubire de cele patru surori...
Cancan
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de...
Fanatik.ro
Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Du-te în China!” Vali Crețu, conflict exploziv cu Garita la antrenamentul FCSB. Gigi Becali a povestit...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Playtech
Ce nu ai voie să faci în parcarea supermarketului. Amenda de 10.000 de lei de care puţini şoferi au habar
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica: ”A fost împușcat, două gloanțe în cap”
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să...
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
EI sunt singurii trei oameni din lume care nu au nevoie de pașaport pentru a călători. De ce lor nu li se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja