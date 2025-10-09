Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor

Israel şi gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord vizând încetarea focului şi eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a iniţiativei preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

Oficiali ai ambelor părţi au confirmat că au semnat acordul după discuţii indirecte în staţiunea egipteană de la malul mării Sharm el-Sheikh.

„Versiunea finală a primei faze a fost semnată în această dimineaţă în Egipt de toate părţile în vederea eliberării tuturor ostaticilor” deţinuţi în Gaza de Hamas sau de alte grupuri palestiniene, a declarat Shosh Bedrosian, purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, conform AFP, preluată de News.ro.

Acordul trebuie încă validat de cabinetul de securitate israelian în cadrul unei reuniuni prevăzute să înceapă la ora 14:00 GMT, a adăugat Shosh Bedrosian, menţionând că un armistiţiu va intra în vigoare în termen de 24 de ore de la această aprobare.

Termen pentru eliberarea ostaticilor

După aceşti paşi iniţiali, Hamas va avea la dispoziţie un termen de 72 de ore pentru a începe eliberarea şi predarea ostaticilor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, a spus purtătoarea de cuvânt a biroului premierului israelian, Tal Heinrich, conform EFE.

Operaţiunea se va desfăşura fără prezenţa camerelor de filmat şi fără ceremonii precum cele organizate de Hamas în precedentele încetări ale focului.

În prezent se consideră că mai sunt în viaţă 20 de ostatici israelieni în Fâşia Gaza.

Deţinuţii eliberaţi de partea israeliană, în schimb, nu îl vor include pe Marwan Barghouti, unul dintre cei mai proeminenţi prizonieri palestinieni, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Când se retrag trupele israeliene

O sursă familiarizată cu detaliile acordului a declarat anterior că trupele israeliene vor începe retragerea în termen de 24 de ore de la semnarea acordului.

Potrivit EFE, forţele israeliene vor trebui să se retragă până la ceea ce preşedintele Donald Trump a denumit „linia galbenă”, care le garantează acestora prezenţa în enclava palestiniană, dar le reduce controlul de la peste 80% la 53% din teritoriul enclavei, după cum a detaliat purtătoarea de cuvânt israeliană.

„Acest acord este un succes al lui Netanyahu şi al relaţiei bune pe care o are cu Donald Trump”, a adăugat Heinrich.

În timp ce acest armistiţiu se concretizează, armata israeliană continuă să efectueze atacuri în enclava palestiniană devastată, iar în ultimele ore cel puţin şase palestinieni au murit, majoritatea în oraşul Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Turcia participă cu trupe de menținere a păcii

Tot joi, preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că ţara sa va participa la forţa internaţională care trebuie desfăşurată în Fâşia Gaza în cadrul acordului de pace semnat de Israel şi Hamas.

Conform planului în 20 de puncte al preşedintelui SUA, o aşa-numită „Forţă Internaţională Temporară de Stabilizare” (ISF) pentru enclava palestiniană va fi pusă în aplicare în cooperare cu „parteneri arabi şi internaţionali”.

„Turcia va participa, de asemenea, la forţele însărcinate cu monitorizarea aplicării măsurilor convenite în acord”, a declarat preşedintele Erdogan în timpul unei ceremonii academice la Ankara, potrivit EFE.

Instruirea forţelor de poliţie palestiniene

ISF va trebui să instruiască şi să sprijine noile forţe de poliţie palestiniene din Fâşia Gaza, precum şi să ajute la protejarea zonelor de frontieră cu Israelul, având drept obiectiv evitarea pătrunderii de arme şi muniţii în enclavă.

Preşedintele Turciei a subliniat că „de acum înainte, este de mare importanţă să se acorde rapid asistenţă umanitară cuprinzătoare în Gaza şi să se asigure retragerea (Israelului) pe liniile stabilite”.

„Vom sprijini, împreună cu comunitatea internaţională, eforturile de reconstrucţie pentru a ajuta Gaza să se ridice din nou”, şi-a încheiat liderul turc intervenţia transmisă în direct de postul NTV.

