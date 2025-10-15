Live TV

Israelul anunţă că a primit rămăşiţele pământești a încă patru dintre ostaticii săi decedaţi

Convoy transporting the bodies of deceased hostages, kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, arrives at Abu Kabir forensic centre
Convoi transportând rămășițele pământești ale unora dintre ostaticii israelieni decedați, predate de Hamas. Foto: Reuters
Miercuri ar urma să fie returnate încă patru cadavre

Hamas s-a grăbit marţi să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul, returnând rămășițele pământești ale mai multor ostatici decedaţi. Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Fâșiei Gaza, întrucât gruparea teroristă palestiniană predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.

Biroul prim-ministrului israelian a confirmat marţi seara că autorităţile au primit încă patru ostatici decedaţi, pe care Crucea Roşie i-a predat autorităţilor militare israeliene din Gaza. Cadavrele vor fi duse la Centrul Naţional de Medicină Legală, unde vor fi identificate şi familiile vor fi înştiinţate.

Această ultimă predare a rămăşiţelor pământeşti are loc la o zi după ce Israelul a primit cadavrele altor patru ostatici decedaţi. În ciuda acestei evoluţii, nu era clar dacă agenţia militară israeliană cunoscută sub numele de COGAT va respecta decizia de a permite intrarea în Gaza a doar jumătate dintre cele 600 de camioane cu ajutoare prevăzute în acord.

Biroul umanitar al Naţiunilor Unite din Gaza a fost informat cu privire la reducerea ajutorului umanitar de către agenţia militară israeliană responsabilă cu transferul ajutorului în teritoriu, potrivit purtătoarei de cuvânt Olga Cherevko. Oficialii americani au fost, de asemenea, informaţi.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat îngrijorarea într-o postare pe reţelele de socializare cu privire la faptul că prea puţini dintre ostaticii morţi au fost repatriaţi. El nu a menţionat nimic despre reducerea la jumătate a fluxului de ajutor către teritoriu de către Israel.

Dacă Hamas „nu se dezarmează, îi vom dezarma noi”, a avertizat Trump marţi. 

Miercuri ar urma să fie returnate încă patru cadavre

Potrivit unor surse citate de The Times of Israel, Hamas i-a informat pe mediatori că va transfera miercuri în Israel încă patru corpuri ale ostaticilor decedaţi. Transferul ar ridica la 12 numărul cadavrelor ostaticilor returnate de Hamas, în timp ce alte 16 ar rămâne încă în Fâşie.

Hamas a susţinut că are nevoie de timp pentru a ajunge la toate corpurile, deoarece unele dintre acestea se află sub dărâmăturile clădirilor şi tunelurilor bombardate de armata israeliană, în timp ce altele se află în zone aflate sub controlul forţelor israeliene.

Cu o zi înainte, israelienii au sărbătorit întoarcerea ultimilor 20 de ostatici în viaţă din Gaza, iar palestinienii s-au bucurat de eliberarea de către Israel a aproape 2.000 de prizonieri şi deţinuţi, ca parte a primei faze a încetării focului.

Hamas şi Crucea Roşie au declarat că recuperarea rămăşiţelor ostaticilor morţi este o provocare, din cauza gradului de distrugere din Gaza, iar Hamas a spus mediatorilor acordului că unele dintre acestea se află în zone controlate de trupele israeliene.

Planul de încetare a focului propus de SUA prevedea ca toţi ostaticii, vii şi morţi, să fie predaţi în termen de 72 de ore, adică luni. Dar acesta prevedea şi un mecanism în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla: Hamas va trebui să împărtăşească informaţii despre ostaticii decedaţi şi să „depună eforturi maxime” pentru a efectua predarea cât mai curând posibil.

Familiile ostaticilor şi susţinătorii acestora şi-au exprimat consternarea că doar patru dintre cele 28 de cadavre au fost returnate luni. Forumul Familiilor Ostaticilor, care reprezintă multe familii, a calificat acest lucru drept „o încălcare flagrantă a acordului de către Hamas”.

 

