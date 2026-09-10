Magyar temperează aderarea Ucrainei la UE: „Un proces de foarte lungă durată şi nu este sigur că va avea succes în cele din urmă”

Ucraina trebuie să ia măsuri concrete pentru a garanta drepturile comunităţii maghiare din Transcarpatia înainte de a putea fi deschise noi clustere de aderare la UE, a declarat joi prim-ministrul ungar Peter Magyar într-un briefing de presă la Bratislava, cu ocazia reuniunii Grupului de la Vişegrad, transmite MTI.

Magyar a menţionat că în iunie a fost încheiat un acord politic între guvernele ungar şi ucrainean în ce priveşte drepturile în materie de educaţie, cultură, limbă şi administraţie ale maghiarilor din Transcarpatia, însă măsurile concrete promise nu au fost încă puse în aplicare.

Premierul ungar a adăugat că Partidul Tisza, pe care îl conduce, a sprijinit deschiderea primului şi celui de-al şaselea cluster, însă capitole suplimentare ar trebui să fie deschise doar pe baza performanţelor în îndeplinirea criteriilor de aderare, notează MTI, citată de Agerpres.

Magyar a dat exemplul Serbiei, care a început procesul de aderare acum 12 ani, dar pentru care au fost deschise doar două din cele şase clustere. El a amintit, de asemenea, că în Serbia trăiesc aproape 300.000 de maghiari, iar mulţi dintre ei fac naveta în Ungaria la muncă sau studii, stând adesea ore întregi la coadă la graniţa Schengen.

„Din acest motiv (...) şi din onestitate, nu este corect faptul că toată lumea cere acum să deschidem clustere pentru Ucraina, deşi nu există niciun progres în negocierile privind primul şi al şaselea cluster”, a arătat el.

Magyar a mai spus că ar fi nedrept dacă Ucraina ar avansa mai rapid în aderarea la UE decât state candidate care îndeplinesc de mulţi ani criteriile.

„Acesta este un proces de foarte lungă durată şi nu este nicidecum sigur că va avea succes în cele din urmă”, a mai declarat şeful guvernului ungar.

Editor : Liviu Cojan