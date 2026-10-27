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Polonia și Marea Britanie își unesc forțele în fața amenințărilor Rusiei. Ce prevede acordul militar semnat la Varșovia

Data publicării:
Defence Ministers Of Poland And UK Sign Warsaw Defence Plan, Masovian Voivodeship - 27 Oct 2026
îMinistrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, și omologul său britanic, Wes Streeting, la Varșovia, pe 27 octombrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Relațiile cu SUA, alianța transatlantică și sprijinul pentru Ucraina Noi negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina

Polonia și Marea Britanie au semnat marți, 27 octombrie, la Varșovia, un plan de cooperare în domeniul apărării pentru următorii trei ani, care prevede dezvoltarea în comun a tehnologiilor militare, inclusiv a dronelor, sistemelor antidronă și inteligenței artificiale. Acordul vine pe fondul amenințărilor de securitate din partea Rusiei, iar oficialii celor două țări au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și importanța consolidării alianței transatlantice, scrie Euronews.

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat la Varșovia că acordul „reflectă evaluarea noastră comună a amenințărilor actuale și hotărârea ca, în confruntarea dintre libertate și tiranie, Regatul Unit și Polonia să nu rămână deoparte”.

O întâlnire bilaterală între vicepremierul și ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, și secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a avut loc marți, la Varșovia.

Planul de cooperare pentru următorii trei ani, semnat de cele două țări, reprezintă, potrivit Ministerului polonez al Apărării, rezultatul tratatului bilateral polono-britanic adoptat în urmă cu câteva luni.

Potrivit lui Kosiniak-Kamysz, principalele domenii de cooperare dintre Polonia și Regatul Unit vor include noile tehnologii, inteligența artificială, dronele, sistemele antidronă, mijloacele moderne de descurajare, precum și exercițiile militare tradiționale, menite să dezvolte capacitățile de apărare și cooperarea în diferite condiții.

„Programul Miecznik, ale cărui etape succesive avansează conform planului, construirea unui sistem integrat de apărare aeriană, inclusiv programele Narew, Pilica și Pilica+, precum și proiectul de construire a unei linii independente de producție a muniției de calibrul 155 mm reprezintă doar o parte dintre inițiativele noastre comune”, a declarat Kosiniak-Kamysz în cadrul conferinței de presă.

Relațiile cu SUA, alianța transatlantică și sprijinul pentru Ucraina

Cei doi miniștri au subliniat că există o unitate deplină și o coordonare strânsă între țările lor în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei.

Secretarul britanic al Apărării s-a referit și la atacurile hibride desfășurate de Rusia împotriva Poloniei, pe care le-a descris explicit drept „terorism”.

„Înțelegem foarte clar cu ce se confruntă Polonia în fiecare zi, sub forma a ceea ce unii numesc amenințări hibride din partea Rusiei. Eu prefer să numesc acest lucru, pur și simplu, terorism sponsorizat de un stat. Vedem mobilizarea zilnică a forțelor și a sistemelor voastre de apărare aeriană în fața incursiunilor dronelor”, a declarat Streeting.

Oficialii au discutat și despre relațiile cu Statele Unite. Ministrul polonez al Apărării a afirmat că ambele țări susțin consolidarea capacităților proprii ale Europei, dar nu și desprinderea completă de Statele Unite.

„Polonia și Regatul Unit susțin consolidarea acestei alianțe [cu Statele Unite, n.r.], a alianței transatlantice, pentru că Regatul Unit este cel mai bun exemplu: tot ceea ce ține de alianța transatlantică își are originile în Marea Britanie. Suntem în favoarea consolidării acesteia și a dezvoltării propriilor capacități, a unei autonomii sporite a Europei, dar nu a independenței față de Statele Unite”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

Noi negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina

Statele Unite, reprezentanții președintelui Donald Trump și liderii europeni fac noi demersuri pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Următoarea rundă de negocieri pe această temă va fi a patra organizată de administrația Trump, după cea mai recentă reuniune, desfășurată la Geneva, în februarie.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că următoarele discuții ar urma să aibă loc la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, în jurul mijlocului lunii noiembrie.

Guvernele occidentale care susțin inițiativa de pace încearcă să identifice o nouă soluție pentru depășirea impasului, recunoscând însă că problemele teritoriale și cele legate de securitate rămân nerezolvate.

În paralel, Comisia Europeană și Consiliul European lucrează la constituirea unei echipe comune care să reprezinte poziția Uniunii Europene în cadrul negocierilor.

Editor : Ș.A.

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