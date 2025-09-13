Live TV

Video&Foto „Mai bine mor pe o pajiște decât în azil”: trei călugărițe de peste 80 de ani s-au întors la mănăstirea lor din Alpi

Data actualizării: Data publicării:
calugarite
Foto: InfoMediaWorx Facebook
Din articol
Și-au împachetat câteva lucruri și s-au reîntors la mănăstire Camerele de la Goldstein nu sunt utilizabile

Trei călugărițe austriece, toate cu vârste de peste 80 de ani, au fugit de la azilul de bătrâni în care erau internate și s-au întors în fosta lor mănăstire din Alpi, o clădire părăsită, scrie BBC. Sora Bernadette, 88 de ani, Sora Regina, 86 de ani, și Sora Rita, 82 de ani, sunt ultimele trei măicuțe de la mănăsitrea Kloster Goldenstein din Elsbethen, în apropiere de Salzburg. „Decât să mor în acel azil, prefer să mă duc pe o pajiște și să pășesc astfel în eternitate”, a spus una dintre ele.

Cu ajutorul unor foși elevi și al unui lăcătuș, ele au reușit să intre din nou în mănăstirea abandonată. Autoritățile bisericești nu sunt mulțumite — dar călugărițele sunt.

„Sunt atât de bucuroasă că sunt acasă”, a spus Soră Rita. „Mi-a fost constant dor de mănăstire cât am stat la azil. Sunt atât de fericită și recunoscătoare că m-am întors”, a adăugat ea.

Cele trei susțin că au fost scoase din mănăstire împotriva voinței lor, în decembrie 2023.

„Nu ne-a fost cerută părerea”, a explicat Soră Bernadette. „Aveam dreptul să rămânem aici până la sfârșitul vieților noastre și acest drept ne-a fost încălcat”.

Cele trei călugărițe și-au petrecut mare parte din viață la Schloss Goldenstein, un castel care a fost mănăstire și școală privată pentru fete din 1877. Școala, care a început să accepte și băieți în 2017, funcționează și în prezent.

calugarite 1
Foto: InfoMediaWorx Facebook

Sora Bernadette a frecventat ea însăși școala, ajungând acolo ca adolescentă în 1948. Una dintre colegele ei a fost actrița austriacă Romy Schneider.

Sora Regina a venit la mănăstire în 1958, iar Sora Rita patru ani mai târziu.

Toate trei au lucrat mulți ani ca profesoare la școală. Sora Regina a fost directoare.

Însă numărul călugărițelor a scăzut.

În 2022, clădirea a fost preluată de Arhidieceza de Salzburg și de Abația Reichersberg, o mănăstire augustiniană. Preotul Markus Grasl de la abație a devenit superiorul călugărițelor.

Comunitatea a fost dizolvată oficial la începutul anului 2024, iar călugărițelor rămase le-a fost acordat dreptul de a locui pe viață în mănăstire, atâta timp cât sănătatea și capacitatea mintală le permite.

Și-au împachetat câteva lucruri și s-au reîntors la mănăstire

În decembrie 2023 a fost luată decizia de a fi transferate într-un cămin catolic de îngrijire a vârstnicilor, loc în care au fost însă nemulțumite.

La începutul lunii septembrie, Sora Bernadette, Sora Rita și Sora Regina s-au mutat înapoi, ajutate de un grup de foste eleve.

„Toată viața mea am fost ascultătoare, dar a fost prea mult”, a spus Sora Bernadette.

calugarite 2
Foto: InfoMediaWorx Facebook

Astfel, și-au împachetat câteva lucruri și s-au întors mănăstire. Încuietorile ușilor de la apartamenter fuseseră schimbate, așa că au chemat un lăcătuș.

Când au sosit prima dată, nu exista curent electric sau apă.

Într-un comunicat, preotul Markus Grasl a spus că decizia călugărițelor de a se întoarce la mănăstire este „complet de neînțeles” și „o escaladare”a lucrurilor.

Camerele de la Goldstein nu sunt utilizabile

„Camerele din mănăstire nu mai sunt utilizabile și în niciun fel nu îndeplinesc condițiile pentru o îngrijire corespunzătoare”, a spus el.

El a afirmat că „starea precară de sănătate” a călugărițelor înseamnă „că traiul independent la Mănăstirea Goldenstein nu mai este posibil”.

Grasl a spus că azilul le-a oferit „îngrijire medicală absolut esențială, profesionistă și bună”.

Multe dintre dorințele călugărițelor privind viitorul mănăstirii au fost luate în considerare, a adăugat el, inclusiv continuarea activității școlii.

Cele trei călugărițe s-au reinstalat în vechiul lor cămin.

Alimentarea cu electricitate și apă a fost parțial reluată, iar susținătorii le aduc mâncare și alimente, iar cele trei călugărițe au primit și îngrijiri medicale.

Cele trei măicuțe sunt vizitate constant, cel mai des de fostele lor eleve. Una dintre ele, Sophie Tauscher, a spus că locul călugărițelor este la mănăstire.

„Goldenstein fără călugărițe pur și simplu nu e posibil”, a afirmat ea.

calugarite 3
Foto: InfoMediaWorx Facebook

„Când au nevoie de noi, trebuie doar să ne sune și vom fi acolo, cu siguranță. Călugărițele de aici au schimbat în bine atât de multe vieți”.

Alisha, o altă fostă discipolă, a spus că măicuțele își recunosc mereu fostele eleve.

Videoclipuri cu călugărițele au apărut pe Instagram — în rugăciune, la Liturghie, luând prânzul sau coborând scările abrupte.

Ele au spus că vechea lor platformă care le ajuta să urce scările a fost înlăturată după ce au fost duse la azil. Totuși, călugărițele spun că sunt hotărâte să rămână.

„Decât să mor în acel azil, prefer să merg pe o pajiște și astfel să pășesc în eternitate”, a spus Sora Bernadette.

