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Austria expulzează patru diplomați ruși, suspectați de spionaj. Ce rol avea unul dintre ei la Viena

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Ambasada Rusiei din Viena. Foto: Profimedia
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Austria a anunțat vineri expulzarea a patru diplomați ruși, suspectați de activități de spionaj. Trei dintre aceștia activau la Ambasada Rusiei din Viena, iar al patrulea era acreditat pe lângă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Autoritățile austriece i-au declarat persona non grata, invocând desfășurarea unor activități incompatibile cu statutul lor diplomatic, relatează EFE și AFP, citate de Agerpres.

Într-un comunicat, Ministerul austriac de Externe precizează că trei diplomați de la Ambasada Rusiei din Viena au fost declarați „persona non grata”, în conformitate cu articolul 9 al Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, pentru desfășurarea unor „activități incompatibile cu statutul lor diplomatic”.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul unui al patrulea diplomat rus, acreditat pe lângă misiunea permanentă a Rusiei la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu sediul la Viena.

Acesta se ocupa de chestiuni legate de securitatea militară și controlul armamentelor în cadrul misiunii sale, a precizat Ministerul austriac de Externe.

Cei patru reprezentanți ruși „au fost somați să părăsească teritoriul austriac”, a transmis MAE de la Viena, condus de liberala Beate Meinl-Reisinger.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Austria a expulzat 18 diplomați ruși, inclusiv pe cei patru vizați de măsura anunțată vineri.

Rusia are trei misiuni diplomatice la Viena: una bilaterală, una pe lângă OSCE și o a treia pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Acestea au peste 200 de diplomați acreditați, potrivit postului public de televiziune ORF.

Austria este o țară neutră și membră a Uniunii Europene, care sprijină Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii ruse.

În acest scop, Austria oferă Ucrainei ajutor umanitar și civil, dar nu și militar. Totodată, contribuie la finanțarea țării atacate și găzduiește zeci de mii de refugiați ucraineni, care locuiesc în mare parte la Viena.

Capitala Austriei, care găzduiește numeroase organizații internaționale, este considerată de decenii un important centru de spionaj.

Editor : Ș.A.

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