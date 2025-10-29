Live TV

10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin

Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii.

Zece medici rezidenţi de la Spitalul Careggi din Florenţa au fost acuzaţi de perturbarea serviciului public, o infracţiune care poate fi pedepsită cu condamnări de la unu la cinci ani de închisoare.

Ancheta, efectuată de Carabinieri (poliţia), a dezvăluit că în iulie şi august 2023, aceşti medici au conspirat pentru a înregistra numeroase programări şi teste pentru acelaşi pacient fără ştirea respectivului pacient.

Acest lucru a împiedicat alte persoane să îşi facă programări în acele zile, deoarece portalul de rezervări online arăta deja că agenda de programări era plină.

Această metodă le-a permis medicilor să aibă "zile de lucru mai uşoare" în iulie şi august, evitând cel puţin 290 de programări, potrivit agenţilor de poliţie.

Parchetul din Florenţa i-a denunţat, iar procesul va începe la 19 februarie.

