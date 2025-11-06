17 sud-africani ademeniți în războiul din Ucraina au cerut ajutor pentru a se întoarce acasă. Ramaphosa a cerut o anchetă

Guvernul Africii de Sud a anunțat joi că a primit apeluri de ajutor din partea a 17 cetățeni care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul dintre Rusia și Ucraina și că depune eforturi pentru a-i repatria, relatează Reuters.

Bărbații au fost atrași să lupte sub pretextul unor contracte de muncă avantajoase. Toți au vârste cuprinse între 20 și 39 de ani și sunt blocați în regiunea Donbas din Ucraina, devastată de război, se mai precizează în comunicat.

„Președintele Cyril Ramaphosa a ordonat o anchetă privind circumstanțele care au dus la recrutarea acestor tineri în aceste activități aparent mercenare”, se arată în declarație.

Comunicatul nu precizează de partea cărei tabere din conflict luptă sud-africanii.

Conform legislației sud-africane, este ilegal ca cetățenii să ofere asistență militară guvernelor străine sau să participe în armatele guvernelor străine, cu excepția cazului în care sunt autorizați de guvernul sud-african.

În august, guvernul sud-african a avertizat tinerii să fie precauți în privința ofertelor false de locuri de muncă în Rusia, care circulau pe platformele sociale, după ce au apărut rapoarte conform cărora unele femei sud-africane au fost păcălite să fabrice drone.

Editor : A.M.G.