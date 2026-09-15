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Planul Roșu de Intervenție, activat în Bacău. 36 de copii cu simptome de toxiinfecție alimentară: „Apelurile la 112 continuă”

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Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos
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Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți în județul Bacău, după ce 36 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, din localitatea Căiuți, au acuzat stări de rău și simptome de toxiinfecție alimentară. 20 dintre copii s-au prezentat la CPU Onești, iar alți 16 sunt evaluați la dispensarul din comună, scrie News.ro.

Potrivit ISU Bacău, în localitatea Căiuți există un posibil focar de toxiinfecție alimentară, mai mulți copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani acuzând stări de rău.

Pentru gestionarea situației, la nivelul județului Bacău a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale. La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate”, a precizat ISU Bacău.

La misiune participă forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău și SAJ, respectiv cinci ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple și șase echipaje SAJ. Intervenția va fi adaptată în funcție de evoluția situației.

Pentru gestionarea situației și suplimentarea capacității de intervenție, în sprijinul forțelor din județul Bacău au fost trimise o autospecială pentru transportul victimelor multiple și un microbuz din cadrul ISU Vrancea.

Editor : Ș.A.

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