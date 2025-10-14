Live TV

Cântărețul american D'Angelo a murit la vârsta de 51 de ani

FILE PHOTO: D'Angelo performs during a Spotify press event in New York
D'Angelo Foto: Reuters

Cântăreţul american D'Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000 înainte de a fi mult mai rar prezent pe scena muzicală, a murit la vârsta de 51 de ani, au relatat mai multe publicaţii americane, informează AFP.

Artistul a murit în urma unui cancer pancreatic la New York, scrie Agerpres, care citează presa tabloidă americană.

Pe numele său real Michael Eugene Archer, D'Angelo, născut la Richmond, în statul american Virginia (estul SUA), a cunoscut succesul în 1995, odată cu lansarea primului său album, „Brown Sugar”, care a introdus un nou sunet soul, îmbinând fineţea vocală a anilor 1970 cu sonorităţi analogice şi hip-hop.

El a deschis drumul pentru artişti ca Erykah Badu şi Lauryn Hill, iar mai târziu pentru muzicieni precum Bilal sau, în prezent, Frank Ocean.

Albumul „Voodoo” este însă cel care l-a propulsat în prim-plan, în special piesa „Untitled”, în al cărei videoclip apare nud.

Ulterior, D'Angelo s-a făcut mult mai rar auzit, cu excepţia unei mari reveniri în 2014, cu albumul „Black Messiah”, primit cu entuziasm de către critici.

„Ce pierdere tristă este dispariţia lui D'Angelo. Am împărtăşit atât de multe momente bune. O să îmi lipseşti atât de mult. Odihneşte-te în pace, D'. Te iubesc, KING”, a reacţionat pe platforma X celebrul producător de rap DJ Premier.

Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...