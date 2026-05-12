Nicușor Dan: Nu e vorba de o alegere între UE și SUA. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică

Presedintele Romaniei il primeste pe premierul slovac Robert Fico la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026.
Președintele Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan spune că orientarea externă a României nu s-a schimbat și nu se pune problema unei alegeri între Uniunea Europeană și Statele Unite. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică, a spus șeful statului.

Dan a fost întrebat, la Black Sea and Balkans Security Forum, dacă avem de ales între Europa și SUA sau vorbim de o consolidare a NATO, deopotrivă cu Europa și SUA.

„Nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi în România avem, evident, o dezbatere internă, nu cea mai fericită, cum se întâmplă în democraţie”, a răspuns Dan.

„Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea Europeană, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu Statele Unite. Dimpotrivă, nu e vorba de o alegere, e vorba de a compatibiliza cât mai mult: cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică, cu cât NATO e mai puternică, cu atât Europa este mai puternică şi, de altfel, există, dacă vorbim de Flancul estic, există proiecte care sunt complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO”, a adăugat el.

„Deci ăsta este unul din avantajele competitive ale României, că are o politică externă extrem de predictibilă de 20, poate chiar 30 de ani, nimic nu s-a schimbat aici”, a mai spus președintele.

El a mai spus că „regiunea Mării Negre şi regiunea Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar şi pentru NATO”.

„Evident, preocuparea noastră pentru Ucraina, pentru că este vecinul nostru. De asemenea, pentru Orientul Mijlociu, cu toate consecinţele care decurg din cum se vor soluţiona lucrurile acolo. Ce face România în plan naţional? Se consolidează şi consolidându-se creşte securitatea la Marea Neagră, creşte securitatea pe Flancul estic şi în Balcanii de Vest”, a spus Dan.

„La nivelul Uniunii Europene, România contribuie la o apropiere atât a Moldovei şi a Ucrainei, cât şi a ţărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Bineînţeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice şi care necesită multă atenţie diplomatică şi, evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe Flancul estic”, a adăugat el.

Dan a mai spus că statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze.

1Suntem într-o perioadă cu multiple provocări şi aici, faţă de aceste provocări, statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze şi asta se va întâmpla. Ăsta este obiectivul discuţiilor de mâine de la formatul B9, ăsta este obiectivul discuţiilor de la Ankara de la summitul NATO de peste două luni. Şi sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom exprima solidaritate şi vom reuşi să fim efectiv în obiectivele pe care ni le-am propus. Asta înseamnă investiţii în apărare, asta înseamnă interoperabilitate şi asta înseamnă un parteneriat transatlantic care să fie efectiv”, a mai spus președintele.

