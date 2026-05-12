Parlamentul israelian a aprobat aplicarea pedepsei cu moartea pentru participanții la atacul Hamas din 7 octombrie 2023

Israelul a adoptat o nouă lege care prevede aplicarea pedepsei cu moartea și organizarea de procese publice pentru persoanele implicate în atacurile fără precedent conduse de Hamas și în luarea de ostatici în masă care au avut loc în Israel în octombrie 2023, relatează BBC.

Legislația a fost adoptată cu 93 de voturi pentru și niciunul împotrivă în Parlamentul israelian – Knesset – și a fost susținută, în mod neobișnuit, atât de politicieni din guvern, cât și din opoziție.

Ceilalți 27 de parlamentari au fost absenți sau s-au abținut.

„Fie ca toată lumea să vadă cum victimele și familiile lor privesc în ochii acelor criminali, violatori și răpitori”, a declarat Yulia Malinovsky, una dintre co-inițiatoarele proiectului de lege, într-o conferință de presă înaintea votului parlamentar.

„Fie ca toată lumea să vadă cum Statul Israel este un stat suveran care știe să-i tragă la răspundere pe cei care i-au făcut rău”, a spus politicianul din opoziție.

„Am ajuns la linia de sosire, care este de fapt linia de start: începutul unor procese istorice, pe care întreaga lume le va vedea.”

Grupurile israeliene pentru drepturile omului s-au pronunțat împotriva noii legi, opunându-se principiului pedepsei capitale, dar avertizând totodată împotriva „proceselor de fațadă” bazate pe mărturisiri obținute, se presupune, prin tortură.

Cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului

7 octombrie 2023 a fost cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului. Teroriștii Hamas au ucis peste 1.200 de persoane în sudul Israelului, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost răpite și ținute captive în Fâșia Gaza, printre care bărbați, femei, copii și cetățeni străini.

Aceste evenimente au declanșat cel mai sângeros război din istoria Fâșiei Gaza, soldat până în prezent cu 72.740 de victime – majoritatea copii, femei și vârstnici, potrivit Ministerului Sănătății condus de Hamas.

Deși Parlamentul israelian a adoptat în martie Legea privind pedeapsa cu moartea pentru teroriști, destinată palestinienilor condamnați pentru acte de terorism, aceasta nu se aplică retroactiv. Acest lucru a însemnat că era necesară o legislație separată pentru a-i judeca pe cei acuzați că ar fi comis atacul.

Politicienii israelieni care susțin legea spun că aceasta va permite un proces de importanță istorică, comparându-l cu cel al criminalului de război nazist Adolf Eichmann. Eichmann – unul dintre arhitecții Holocaustului evreiesc – a fost spânzurat în 1962, devenind singura persoană condamnată anterior la moarte de un tribunal civil israelian.

Noua lege creează un cadru juridic special pentru urmărirea penală a celor acuzați de implicare directă în atacuri, inclusiv a membrilor unității de forțe speciale Nukhba din Brigăzile al-Qassam, aripa militară a Hamas, care au fost capturați în Israel.

Se așteaptă ca aceștia să fie acuzați de infracțiuni care variază de la terorism și crimă la violență sexuală și, de asemenea, genocid – care vor fi pedepsite cu pedeapsa cu moartea. Aceștia vor fi judecați în fața unui tribunal militar special din Ierusalim, cu reguli diferite de cele ale proceselor penale obișnuite.

Momentele cheie ale audierilor, inclusiv deschiderea, verdictul și pronunțarea sentinței, vor fi filmate și difuzate pe un site web dedicat.

Victimele atacului din 7 octombrie și familiile îndoliate au participat la discuțiile comisiei parlamentare privind noua legislație.

Carmit Palty Katzir a declarat că a participat pentru a apăra drepturile celor care au fost cel mai grav afectați. Fratele ei, Elad Katzir, a fost luat ostatic din casa copilăriei lor din kibbutzul Nir Oz și ucis în captivitate. Tatăl ei, Rami, a fost ucis, iar mama ei, Hana, a fost luată ostatică și eliberată ulterior.

