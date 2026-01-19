Live TV

Astronomii au descoperit deja „marea cometă” a anului 2026. Când va ajunge cel mai aproape de Pământ

cometa verde
Foto: NASA
Când se poate vedea cometa C/2025 R3

Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), recent descoperită, se va apropia cel mai mult de Soare și de Pământ la sfârșitul lunii aprilie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber. Ar putea deveni cea mai strălucitoare cometă a anului, potrivit LiveScience.

C/2025 R3 (PanSTARRS) are toate șansele să devină „marea cometă” a anului 2026. Oamenii de știință au descoperit-o pe 8 septembrie 2025, în imagini surprinse de Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) - o pereche de telescoape de 1,8 metri situate pe vârful vulcanului Haleakala din Hawaii. Aceasta se află în prezent la aproximativ 348 de milioane de kilometri de Pământ, cam la jumătatea distanței dintre orbitele lui Jupiter și Marte, potrivit TheSkyLive.com.

C/2025 R3 este o cometă „de perioadă lungă”, ceea ce înseamnă că probabil are nevoie de peste 1.000 de ani pentru a orbita soarele și probabil provine din norul Oort - un rezervor gigantic de comete și alte obiecte înghețate din apropierea marginii sistemului solar. Astronomii nu au reușit încă să restrângă traiectoria orbitală a cometei, așa că nu știu cât timp îi va globului de gheață să înconjoare steaua noastră. Însă descoperiri similare din ultimii ani au dezvăluit comete care nu au trecut pe lângă Pământ timp de zeci de mii de ani.

C/2025 R3 se deplasează în prezent cu viteză spre Soare și va atinge periheliul - punctul cel mai apropiat - pe 20 aprilie. Se va afla la 76,3 milioane km de Soare, undeva între orbitele lui Mercur și Venus.

Doar o săptămână mai târziu, pe 27 aprilie, cometa se va apropia cel mai mult de Pământ, ajungând la 70,8 milioane km de planeta noastră, adică de peste 180 de ori mai departe de noi decât Luna.

Astronomii încă nu știu cât de puternic va străluci cometa în timpul survolului său solar. Unii cercetători au prezis că va atinge o magnitudine aparentă de 8, ceea ce înseamnă că ar fi vizibilă doar cu un telescop decent sau cu un binoclu pentru observarea stelelor. Alții estimează însă că ar putea atinge magnitudinea de 2,5, ceea ce ar face-o clar vizibilă cu ochiul liber. (Magnitudinea aparentă este măsurată pe o scară logaritmică inversă, ceea ce înseamnă că un număr mai mic echivalează cu o luminozitate mai mare).

Când se poate vedea cometa C/2025 R3

Cea mai bună șansă de a vedea C/2025 R3 va fi probabil chiar înainte de periheliu, în jurul datei de 17 aprilie, când o lună nouă va întuneca cerul nopții, facilitând observarea obiectelor aflate la limita vizibilității cu ochiul liber.

Când va fi cel mai aproape de Pământ, cometa ar putea fi ascunsă de soare, ceea ce o va face mai dificil de observat. Spectatorii din emisfera sudică ar putea, de asemenea, să vadă bine cometa la începutul lunii mai.

