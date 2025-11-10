Live TV

Atentatorul din Magdeburg recunoaște: „Eu am condus mașina”. Taleb A. este judecat pentru omorârea a 6 persoane și rănirea alto 338

Atentatorul din Magdeburg
Taleb A. a declarat că ar dori să vorbească „ore, poate zile” despre crima sa. Foto Profimedia
Ce a spus suspectul? Condiții de judecată Atacul Care este trecutul suspectului?

„Eu sunt cel care a condus mașina”, a declarat suspectul în prima zi a procesului său. În decembrie anul trecut, bărbatul a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni la un târg de Crăciun din Magdeburg.

Bărbatul acuzat că a ucis șase persoane lovind cu mașina o mulțime de oameni într-un târg de Crăciun din orașul Magdeburg, din estul Germaniei, în decembrie anul trecut, a declarat luni că el era cel care se afla la volan în timpul incidentului, scrie DW.

Cu puțin înainte de pauza de prânz a procesului său pentru 6 capete de acuzare de omor și 338 capete de acuzare de tentativă de omor, Taleb A. a cerut să se adreseze instanței pentru a răspunde acuzațiilor.

Mărturii cutremurătoare ale martorilor care au văzut cum s-a întâmplat atacul de la târgul de Crăciun din Magdeburg

Ce a spus suspectul?

Taleb A. a declarat că ar dori să vorbească „ore, poate zile” despre crima sa.

La începutul acestui an, el a șocat mai multe victime trimițându-le scrisori din închisoare în care își cerea scuze pentru faptele sale.

Judecătorul Dirk Sternberg a spus că îi va acorda un timp adecvat pentru a se adresa instanței după reluarea ședinței, la ora 14:00, ora locală.

„Eu sunt cel care a condus mașina”, a spus suspectul în prima zi a procesului său, considerat de „maximă securitate”, unul dintre cele mai mari din istoria postbelică a Germaniei.

Condiții de judecată

A fost amenajată o clădire temporară pentru a găzdui sutele de persoane implicate în proces, inclusiv martori, reclamanți și membri ai presei. Aceasta va fi demontată după încheierea procesului.

Suspectul va sta într-o cușcă de sticlă în timpul procesului, pentru propria sa protecție.

Atacul

Atacul cu mașina, care a ucis 5 femei și un copil, a șocat Germania și a determinat zeci de piețe similare din toată țara să întărească măsurile de securitate, inclusiv barierele pentru mașini.

Alte 338 de persoane au fost rănite în atacul asupra pieței de Crăciun aglomerate.

Care este trecutul suspectului?

Originar din Arabia Saudită, Taleb A., în vârstă de 51 de ani, se afla în Germania din 2006 și era medic în orașul Bernburg.

El a fost reținut la scurt timp după atac și se află în arest preventiv de atunci.

Aproximativ 180 de victime și rude vor fi co-reclamanți în acest caz.

Tribunalul regional din Magdeburg a programat aproximativ 50 de zile de proces până la 12 martie 2026.

Taleb A. era un critic vocal al islamului și al ceea ce el considera a fi politicile laxe ale Germaniei în materie de imigrație.

De asemenea, el susținea o serie de teorii conspiraționiste. Procurorii spun că el și-a exprimat furia online și că a fost împins să comită atacul dintr-un amestec de „nemulțumire și frustrare”.

El și-a propus „să ucidă cât mai mulți oameni posibil”, au spus ei. Acuzatul riscă închisoarea pe viață.

 

