Cercetătorii au descoperit când a avut loc primul sărut. O întrebare rămâne însă fără răspuns. „E un puzzle”

Evoluția sărutului este considerată un puzzle, din moment ce acesta nu are beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere, și totuși e observat nu doar în multe societăți umane, ci în întreg regnul animal, relatează BBC. Cu toate acestea, un nou studiu publicat miercuri arată când ar fi avut loc primul sărut.

Studiul sugerează că primul sărut datează de acum 21,5 milioane de ani și era probabil un obicei al strămoșului comun al oamenilor și al altor maimuțe mari. Aceeași cercetare a concluzionat că și neanderthalienii s-ar fi sărutat.

Oamenii de știință au studiat sărutul deoarece acesta reprezintă un fel de puzzle evolutiv, pentru că nu are beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere, și totuși este ceva ce se observă nu doar în multe societăți umane, ci în întreg regnul animal.

Găsind dovezi că și alte animale se sărută, oamenii de știință au putut construi un „arbore genealogic” pentru a stabili când este cel mai probabil să fi evoluat acest comportament.

Pentru a se asigura că au comparat același comportament la diferite specii, cercetătorii au trebuit să dea o definiție foarte precisă, și destul de puțin romantică, termenului „sărut”.

În studiul lor, publicat în revista Evolution and Human Behaviour, ei au definit sărutul ca fiind un „contact non-agresiv, gură la gură şi care nu presupune transfer de hrană”.

„Oamenii, cimpanzeii și bonobo se sărută”, a explicat autorul principal al studiului, Matilda Brindle, de la Facultatea de Biologie a Universităţii Oxford. Ea a concluzionat că „este probabil ca strămoșul lor comun cel mai recent să se fi sărutat”.

„Credem că sărutul a evoluat probabil în urmă cu aproximativ 21,5 milioane de ani la maimuțele mari”, spune ea.

În acest studiu, oamenii de știință au descoperit un comportament care corespundea definiției lor științifice a sărutului la lupi, câini de prerie, urși polari și chiar albatrosi.

Ei s-au concentrat însă pe primate, în special pe maimuțe, pentru a construi o imagine evolutivă a originii sărutului uman.

Același studiu a concluzionat că și neanderthalienii, cei mai apropiați strămoși ai noștri, care au dispărut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, se sărutau.

O întrebare rămâne fără răspuns

O cercetare anterioară asupra ADN-ului neanderthalienii a arătat, de asemenea, că oamenii moderni și neanderthalienii aveau în comun un microb oral, un tip de bacterie care se găsește în saliva noastră.

„Asta înseamnă că trebuie să fi făcut schimb de salivă timp de sute de mii de ani după separarea celor două specii”, a explicat Brindle.

Deși acest studiu a identificat momentul în care s-a dezvoltat sărutul, nu a putut răspunde la întrebarea „de ce”.

Există deja o serie de teorii - că ar fi apărut din comportamentul de îngrijire al strămoșilor noștri maimuțe sau că ar putea oferi o modalitate intimă de a evalua sănătatea și chiar compatibilitatea unui partener.

Brindle speră că acest lucru va deschide o ușă către răspunsul la această întrebare.

„Este important să înțelegem că este ceva ce împărtășim cu rudele noastre non-umane. Ar trebui să studiem acest comportament, nu doar să-l respingem ca fiind ridicol pentru că are conotații romantice la oameni”, a spus ea.

