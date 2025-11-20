Live TV

Cercetătorii au descoperit când a avut loc primul sărut. O întrebare rămâne însă fără răspuns. „E un puzzle”

Data publicării:
un cuplu se saruta pe plaja
Foto: Profimedia
Din articol
O întrebare rămâne fără răspuns

Evoluția sărutului este considerată un puzzle, din moment ce acesta nu are beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere, și totuși e observat nu doar în multe societăți umane, ci în întreg regnul animal, relatează BBC. Cu toate acestea, un nou studiu publicat miercuri arată când ar fi avut loc primul sărut.

Studiul sugerează că primul sărut datează de acum 21,5 milioane de ani și era probabil un obicei al strămoșului comun al oamenilor și al altor maimuțe mari. Aceeași cercetare a concluzionat că și neanderthalienii s-ar fi sărutat.

Oamenii de știință au studiat sărutul deoarece acesta reprezintă un fel de puzzle evolutiv, pentru că nu are beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere, și totuși este ceva ce se observă nu doar în multe societăți umane, ci în întreg regnul animal.

Găsind dovezi că și alte animale se sărută, oamenii de știință au putut construi un „arbore genealogic” pentru a stabili când este cel mai probabil să fi evoluat acest comportament.

Pentru a se asigura că au comparat același comportament la diferite specii, cercetătorii au trebuit să dea o definiție foarte precisă, și destul de puțin romantică, termenului „sărut”.

În studiul lor, publicat în revista Evolution and Human Behaviour, ei au definit sărutul ca fiind un „contact non-agresiv, gură la gură şi care nu presupune transfer de hrană”.

„Oamenii, cimpanzeii și bonobo se sărută”, a explicat autorul principal al studiului, Matilda Brindle, de la Facultatea de Biologie a Universităţii Oxford. Ea a concluzionat că „este probabil ca strămoșul lor comun cel mai recent să se fi sărutat”.

„Credem că sărutul a evoluat probabil în urmă cu aproximativ 21,5 milioane de ani la maimuțele mari”, spune ea.

În acest studiu, oamenii de știință au descoperit un comportament care corespundea definiției lor științifice a sărutului la lupi, câini de prerie, urși polari și chiar albatrosi.

Ei s-au concentrat însă pe primate, în special pe maimuțe, pentru a construi o imagine evolutivă a originii sărutului uman.

Același studiu a concluzionat că și neanderthalienii, cei mai apropiați strămoși ai noștri, care au dispărut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, se sărutau.

O întrebare rămâne fără răspuns

O cercetare anterioară asupra ADN-ului neanderthalienii a arătat, de asemenea, că oamenii moderni și neanderthalienii aveau în comun un microb oral, un tip de bacterie care se găsește în saliva noastră.

„Asta înseamnă că trebuie să fi făcut schimb de salivă timp de sute de mii de ani după separarea celor două specii”, a explicat Brindle.

Deși acest studiu a identificat momentul în care s-a dezvoltat sărutul, nu a putut răspunde la întrebarea „de ce”.

Există deja o serie de teorii - că ar fi apărut din comportamentul de îngrijire al strămoșilor noștri maimuțe sau că ar putea oferi o modalitate intimă de a evalua sănătatea și chiar compatibilitatea unui partener.

Brindle speră că acest lucru va deschide o ușă către răspunsul la această întrebare.

„Este important să înțelegem că este ceva ce împărtășim cu rudele noastre non-umane. Ar trebui să studiem acest comportament, nu doar să-l respingem ca fiind ridicol pentru că are conotații romantice la oameni”, a spus ea.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să deființeze un institut...
AI-laptop
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot...
fata in pat citeste mesaje
Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani...
Guido Crosetto
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că...
Ultimele știri
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne”
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?”
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă