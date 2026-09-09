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„South Park” îşi schimbă numele în „South America”. Ironii la adresa lui Donald Trump

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South Park
Foto: Profimedia
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Înainte de lansarea celui de-al 29-lea sezon, creatorii serialului „South Park”, Trey Parker şi Matt Stone, au anunţat că vor schimba numele serialului în „South America”. O modalitate de a-l viza, încă o dată, pe Donald Trump.

„Inspiraţi de curajul şi patriotismul celor de la Apple şi Google, schimbăm numele serialului «South Park» în «South America», au anunţat aceştia într-un comunicat, distribuit pe reţelele lor sociale. Dorim să mulţumim în mod special companiei noastre-mamă, Paramount - o capitulare în faţa Skydance”.

Este, de fapt, o aluzie la adresa preşedintelui american. Donald Trump a ordonat schimbarea denumirii mai multor zone geografice importante pentru a include termenul „America” - cum ar fi statul New Mexico, care ar putea deveni în curând „Noua Americă”.

În urma unui conflict cu Canada, şeful statului a anunţat că administraţia sa va denumi de acum înainte Lacul Ontario „Lacul America”. La fel se va întâmpla şi cu Golful Mexicului, care se va numi de acum înainte Golful Americii. Aceste modificări au fost integrate de Google şi Apple în aplicaţiile lor de cartografie.

Nu este prima dată când serialul, premiat cu un Emmy pentru cel mai bun program de animaţie, îl ironizează în mod deschis pe preşedintele american. De exemplu, în sezonul 27, creatorii au conceput o scenă în care Donald Trump era amantul lui Satan.

Editor : S.S.

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