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Haosul și zborurile anulate continuă și astăzi pe aeroporturile din Marea Britanie, după o defecțiune la controlul traficului aerian

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aglomeratie pasageri stansted
Aglomerație de pasageri la Aeroportul Stansted din Essex, 8 septembrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Un coşmar absolut 

Călătorii din Marea Britanie se confruntă miercuri cu noi neplăceri, peste 150 de zboruri fiind anulate în toată ţara, în timp ce serviciul britanic de control al traficului aerian se străduia să-şi revină după o defecţiune tehnică care a provocat haos, transmite AFP, preluat de News.ro. 

Site-ul de urmărire a aeronavelor FlightRadar24 a indicat că 177 de zboruri programate pentru miercuri fuseseră deja anulate, după ce marţi se înregistraseră 1.300 de anulări către şi dinspre aeroporturile din Marea Britanie. 

Aproape toate zborurile anulate miercuri au avut loc la Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, situat în Londra, a scris FlightRadar24 pe X. 

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Serviciul Naţional de Trafic Aerian (NATS) a declarat marţi seara că încă lucrează pentru a remedia perturbările cauzate de o „problemă de sistem”. 

„Se lucrează în continuare pentru a ajuta companiile aeriene şi aeroporturile să-şi revină după perturbările de astăzi”, a postat NATS pe X. 

„A fost o recuperare foarte complexă, care a creat dificultăţi pentru întreaga reţea aeriană, iar revenirea la normal va dura ceva timp”, a adăugat sursa citată. 

Heathrow a anunţat marţi seara că plecările au fost reluate, după ce „problema tehnică” a obligat aeroportul să suspende sosirile marţi. 

Cu toate acestea, aeroportul a avertizat că „se preconizează că perturbările vor continua”, solicitând pasagerilor, într-o postare pe X, să verifice situaţia la compania aeriană înainte de a se deplasa la aeroport. 

NATS a declarat anterior că a „rezolvat” defecţiunea care a provocat perturbările şi că „depune toate eforturile posibile pentru a elimina întârzierile acumulate ale zborurilor”. 

„Ştim că acest lucru este extrem de frustrant şi ne cerem scuze fără rezerve”, a scris organizaţia pe X. 

Haosul vine în urma unei defecţiuni tehnice din iulie anul trecut, care a dus la anularea a zeci de zboruri către şi dinspre Marea Britanie, stârnind furia şefilor companiilor aeriene. 

Marea Britanie a înregistrat în 2023 cea mai gravă defecţiune a sistemelor aeriene din ultimii ani, peste 700.000 de pasageri fiind afectaţi după ce sute de zboruri au fost întârziate sau anulate. 

Un coşmar absolut 

Aeroporturile Heathrow, din vestul Londrei, şi Gatwick, situat la sud de capitala Regatului Unit, au confirmat că au fost afectate. 

„E pur şi simplu un coşmar absolut acolo”, a declarat Josie Donoghue, angajată în domeniul sănătăţii, referindu-se la Gatwick după ce a părăsit aeroportul, fiind nevoită să coboare din zborul către Irlanda după ce a stat blocată pe pistă timp de trei ore. 

„A trece prin acel aeroport a fost ca şi cum ai încerca să evadezi din Alcatraz”, a declarat ea pentru agenţia de ştiri britanică Press Association. 

Aeroporturile din Liverpool, Birmingham şi Edinburgh au fost, de asemenea, afectate, în timp ce Aeroportul din Dublin, în Irlanda, a anunţat că a anulat zeci de zboruri. 

British Airways a declarat că a fost nevoită să anuleze sau să redirecţioneze peste 100 de zboruri, ceea ce a afectat zeci de mii dintre clienţii săi. 

Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a declarat că peste 65.000 dintre pasagerii săi au fost afectaţi de perturbări şi că a anulat peste 50 de zboruri. 

Echipa Arsenal, care urma să joace miercuri împotriva echipei Napoli în Liga Campionilor în oraşul din sudul Italiei, a fost nevoită să anuleze conferinţa de presă dinaintea meciului, după ce zborul echipei a fost întârziat. 

Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat pe X că „solicită asigurări că se vor trage învăţăminte şi că sistemele care susţin aviaţia sunt la înălţimea sarcinii”. 

Însă directorul operaţional al Ryanair, Neal McMahon, şi-a reiterat apelurile pentru demiterea directorului executiv al NATS, Martin Rolfe, acuzându-l că a „dezamăgit din nou călătorii din Marea Britanie”. 

Editor : A.C.

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