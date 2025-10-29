Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, marele absent

Coreea de Nord a lansat marți o rachetă de croazieră mare-sol de pe coasta de vest, cu o zi înaintea vizitei președintelui american Donald Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, de obicei prezent la astfel de evenimente, nu a supervizat testul.

Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă de croazieră de tip mare-sol în largul coastei de vest, cu o zi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, potrivit agenţiei oficiale de presă nord-coreene KCNA. Rachete au fost lansate vertical, marţi, şi au zburat timp de peste două ore.

Un oficial de rang înalt, Pak Jong Chon, a supervizat testul. El a declarat că s-au realizat „succese importante” în dezvoltarea „forţelor nucleare” ale Coreei de Nord, ca mijloc de descurajere militară.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, care supervizează cu regularitate lansări importante, a fost absent la testul de marţi. El nu este menţionat nici în reportajul KCNA despre testul de lansare a mai multor rachete hipersonice de săptămâna trecută.

Donald Trump, care se află într-un turneu în Asia, a repetat că i-ar „plăcea mult” să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean în acest turneu. Ultima lor întâlnire a avut loc în 2019, în Zona Demilizatrizată (DMZ) dintre cele două Corei. Președintele SUA a sosit miercuri în Coreea de Sud, unde se va întâlni și cu Xi Jinping, președintele Chinei, joi.

Editor : M.I.