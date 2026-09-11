Președintele american Donald Trump spune că nu regretă decizia de a declanșa războiul cu Iranul și susține că Statele Unite au reușit să elimine capacitatea nucleară a Teheranului. Liderul de la Casa Albă a respins și ideea că intervenția militară ar putea afecta rezultatul republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, anunță Reuters.

Întrebat de jurnalista Laura Ingraham, de la Fox News, dacă regretă decizia de a intra în război cu Iranul, Trump a răspuns categoric: „Nu”.

„Nu cred în cuvântul «regret». Întotdeauna poți să te îndoiești puțin de tine, iar câteva persoane m-au întrebat asta”, a explicat președintele american.

Trump a susținut apoi că intervenția militară a fost justificată prin obiectivul de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

„Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș proceda exact la fel. Le-am eliminat capacitatea nucleară”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

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Președintele american a respins și premisa potrivit căreia republicanii s-ar fi îndreptat fără probleme către o victorie la alegerile de la jumătatea mandatului dacă Statele Unite nu ar fi intrat în război cu Iranul. „Da, ei bine, nu ai de unde să știi asta”, a răspuns Trump.

El a insistat însă asupra riscului reprezentat de programul nuclear iranian, afirmând că Teheranul ar folosi o armă nucleară dacă ar intra în posesia uneia. „Poate că nu fac asta din cauza alegerilor”

Întrebat insistent de ce nu a decis să „meargă până la capăt” și să îi „elimine”, Trump a sugerat că există și considerente politice și economice în spatele modului în care gestionează conflictul.

„Poate că nu fac asta din cauza alegerilor, știți, vreau să mențin lucrurile... Uitați, luăm foarte mult petrol”, a declarat președintele american.

Afirmațiile vin în contextul în care conflictul cu Iranul continuă să genereze presiuni asupra piețelor energetice și să alimenteze temerile privind o destabilizare mai amplă a Orientului Mijlociu.

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Editor : C.A.