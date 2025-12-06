Live TV

Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră

Data publicării:
oase și cranii într-un osuar din Cehia
Pandemia de ciumă bubonică din perioada 1345-1353 a ucis între o treime și o jumătate din populația Europei de la acea vreme. Foto: Profimedia Images

O erupție vulcanică uriașă s-ar putea să fi declanșat o reacție în lanț ce a dus la cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei: Moartea Neagră, care în perioada 1345-1353 a ucis între o treime și o jumătate din populația Europei de la acea vreme.

Cercetătorii de la Universitatea Cambridge și din Germania susțin că au rezolvat misterul răspândirii ciumei, după ce o nouă analiză a inelelor din trunchiurile copacilor a arătat că au existat trei ani (1345-47) în care creșterea lor a fost grav afectată.

Cel mai probabil, norul de cenușă și sulf rezultat în urma unei erupții vulcanice uriașe produse în regiunea tropicelor în jurul anului 1345 a învăluit planeta, ceea ce a dus la un șoc climatic și a declanșat o serie de evenimente care au facilitat răspândirea ciumei.

kilauea
Norul de cenușă și sulf rezultat în urma unei erupții vulcanice uriașe produse în regiunea tropicelor în jurul anului 1345 a învăluit planeta, ceea ce a dus la un șoc climatic și a declanșat o serie de evenimente care au facilitat răspândirea ciumei bubonice. Foto: Profimedia Images

Recoltele slabe obținute în urma schimbărilor climatice bruște au forțat marile orașe-state din Peninsula Italică să importe grâne din zone din jurul Mării Negre - de unde puricii de șobolani infectați cu bacteria Yersinia pestis au adus boala în Europa.

Această „furtună perfectă” de schimbări climatice, foamete și comerț arată felul în care bolile pot apărea și se pot răspândi într-o lume mai caldă și globalizată, potrivit experților.

„Deși coincidența de factori care au contribuit la Moartea Neagră pare a fi una rară, probabilitatea ca bolile zoonotice să apară în urma schimbărilor climatice și să producă pandemii va crește cel mai probabil într-o lume globalizată”, a spus Dr. Ulf Buntgen de la Universitatea Cambridge. „Toate acestea sunt încă și mai relevante după experiențele noastre cu COVID-19.”

Foametea rezultată în urma erupției vulcanice explică de ce Veneția, Genoa și Pisa au apelat la mongolii Hoardei de Aur pentru a importa cereale. Încercările lor de a preveni un dezastru au dus, în ultimă instanță, la producerea unei catastrofe mult mai mari, a spus și Dr. Martin Bauch, unul dintre autorii studiului.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Digi Sport
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nato
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”
Donald Trump
Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”
numarat lei bani
Economia românească „dă semne de oboseală” după un an dificil. „Creșterea din T4 ar putea salva finalul de an”
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters)
Donald Trump
Europa îl avertizează pe Zelenski să nu facă concesii Rusiei fără garanții ferme de securitate din partea SUA (Wall Street Journal)
Recomandările redacţiei
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a...
masini
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de...
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun...
Ultimele știri
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie
Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările specialiștilor: „O planificare financiară riguroasă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă