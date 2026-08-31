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Italia pierde 4 milioane de locuitori până în 2050: ce înseamnă pentru economie, pensii și viitorul țării

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Crowds of tourists at the Spanish Steps in Rome
Foto: Profimedia
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Populația Italiei va scădea cu aproape 4 milioane până în 2050, subminând sustenabilitatea economiei și a sistemului de asistență socială pe măsură ce proporția persoanelor în vârstă crește, a avertizat luni Biroul Național de Statistică (ISTAT), potrivit Reuters.

În noile proiecții demografice care se extind până în 2080, ISTAT a precizat că populația rezidentă a Italiei va scădea la 55 de milioane în 2050, de la 58,9 milioane la începutul anului 2025, înainte de a ajunge la 45,8 milioane până în 2080.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat la preluarea mandatului în 2022 că stimularea natalității va fi o prioritate a guvernului, dar eforturile sale au dat rezultate nesemnificative.

Numărul nașterilor a scăzut constant începând cu 2008 și a ajuns anul trecut la aproximativ 355.000, cel mai mic număr de la unificarea Italiei în 1861, în timp ce numărul deceselor a crescut odată cu îmbătrânirea populației.

ISTAT a precizat că numărul anual de nașteri va rămâne, în linii mari, stabil până în 2030, înainte de a scădea la 335.000 până în 2050.

Se preconizează că numărul deceselor va crește de la aproximativ 652.000 anul trecut la un maxim de 869.000 în 2058, pe măsură ce numeroasa generație a „baby boom-ului” de după război din Italia ajunge la vârsta a treia.

Se preconizează că ponderea italienilor cu vârsta de 65 de ani sau mai mult va crește la 34,5% în 2050, de la 24,7% în 2025, în timp ce proporția persoanelor în vârstă de muncă, definite ca având vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, va scădea la 55,3% de la 63,4%.

O forță de muncă în scădere și un număr tot mai mare de pensionari vor reprezenta „noi provocări pentru sistemul economic și de asistență socială”, a subliniat ISTAT.

Declinul demografic va fi inegal pe teritoriul țării. Se preconizează că sudul Italiei, mai sărac, va suferi cele mai accentuate pierderi, populația sa scăzând de la 19,7 milioane în 2025 la 16,7 milioane în 2050, în timp ce regiunile din centrul și nordul țării vor înregistra un declin mai modest.

Editor : B.E.

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