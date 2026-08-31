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Video Începutul școlii pune presiune pe bugetele familiilor din Italia: peste 1.100 de euro pentru un copil. Cum pot economisi părinții

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rechizite scolare
Foto: Profimedia
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Din articol
Manualele noi costă cel puțin 500 de euro Cum pot părinții să reducă cheltuielile

Începerea noului an școlar presupune cheltuieli de peste 1.100 de euro pentru fiecare copil din Italia, dacă familia trebuie să cumpere toate rechizitele și un set nou de manuale. Costurile cresc pentru elevii mai mari și pot ajunge o povară considerabilă pentru familiile cu mai mulți copii de vârstă școlară.

În scenariul în care un copil nu are niciunul dintre obiectele necesare pentru școală, părinții trebuie să plătească, în medie, 673 de euro pentru ghiozdan, penar, rechizite, materiale pentru desen și geometrie, precum și pentru celelalte ustensile necesare.

Cheltuielile sunt ceva mai mici pentru copiii din clasele primare, dar cresc odată cu vârsta elevilor. Cele mai mari sume sunt necesare în cazul elevilor de la liceele cu profil științific, care trebuie să cumpere și diferite echipamente pentru laboratoare.

Manualele noi costă cel puțin 500 de euro

În Italia, manualele școlare sunt gratuite doar pentru elevii din clasele primare, până la clasa a V-a inclusiv. Începând cu gimnaziul, familiile trebuie să suporte costul acestora.

Cel mai ieftin set complet de manuale noi costă aproximativ 500 de euro. Astfel, împreună cu rechizitele și celelalte materiale, cheltuielile pentru întoarcerea la școală pot depăși 1.100 de euro pentru un singur copil.

Pentru familiile cu mai mulți copii de vârstă școlară, costurile totale pot ajunge la câteva mii de euro.

O variantă mai accesibilă este cumpărarea manualelor folosite, care costă cu aproximativ 50% mai puțin decât cele noi. În Italia există și o piață pentru astfel de cărți, iar elevii își pot vinde singuri manualele pe internet, dacă le-au păstrat în stare bună.

Pentru un set complet, aceștia pot obține între 100 și 200 de euro.

Cum pot părinții să reducă cheltuielile

Părinții pot economisi și dacă achiziționează rechizitele și celelalte produse necesare de pe internet. Potrivit Federației Naționale a Consumatorilor, prețurile din mediul online sunt cu aproximativ 20-25% mai mici decât cele din magazine.

În plus, cheltuielile școlare sunt deductibile în Italia. Părinții care păstrează toate bonurile și chitanțele pot recupera, la finalul anului, 19% din suma cheltuită, sub forma unei deduceri fiscale.

Primăriile oferă, de asemenea, bonusuri pentru familiile aflate în dificultate financiară.

Editor : Ș.A.

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