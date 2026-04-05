Astronauţii misiunii Artemis 2 a NASA şi-au continuat duminică călătoria spre Lună, după ce au parcurs deja două treimi din drum şi au putut zări porţiuni ale suprafeţei lunare neobservate până acum direct de oameni. Într-o nouă imagine, se poate vedea Bazinul Oriental pe marginea dreaptă a discului lunar. Această misiune marchează prima dată când întregul bazin a fost văzut cu ochi umani.

Misiunea Artemis 2 a ajuns la două treimi din călătoria sa spre Lună, a anunţat NASA pe reţeaua X.

„Am putut vedea faţa ascunsă a Lunii pentru prima dată şi a fost pur şi simplu spectaculos”, a declarat astronauta americană Christina Koch în timpul unui interviu televizat de pe nava lor spaţială Orion, scrie News.ro.

Luna le părea „diferită”, a explicat Koch, care, odată cu acest zbor, a devenit femeia care a călătorit cel mai departe în spaţiu.

„Aceasta nu era Luna cu care suntem obişnuiţi. Aşa că am extras datele noastre de urmărire lunară, am comparat imaginile şi ne-am gândit: «Aceasta este partea ascunsă. Este ceva ce nu am mai văzut niciodată»”.

Cei patru astronauţi - trei americani şi un canadian - au observat astfel direct emisfera Lunii care se află permanent pe partea opusă Pământului, lucru care fusese realizat anterior doar de predecesorii lor din programul Apollo, acum mai bine de cincizeci de ani.

Cu această ocazie, au reuşit să surprindă „trăsături lunare pe care ochiul uman nu le mai văzuse până ieri”, a remarcat John Honeycutt, un oficial de rang înalt al NASA, la o conferinţă de presă. „Doar imaginile realizate de roboţi au arătat această regiune a Lunii”.





"Destinaţia"

După o lansare reuşită din Florida, miercuri, echipajul a pornit spre Lună, situată la aproximativ 400.000 km de Pământ, adică de 1.000 de ori mai departe decât Staţia Spaţială Internaţională (ISS), şi este programat să treacă pe lângă suprafaţa lunară luni, o premieră în peste o jumătate de secol.

„În această dimineaţă, am văzut jumătate din Pământ, apoi am văzut totul şi apoi a dispărut”, în timp ce „Luna creşte”, a descris astronautul canadian Jeremy Hansen.

„Este exaltant”, a mărturisit el. „Aceasta este destinaţia noastră”.

Echipajul nu va ateriza pe Lună, ci va zbura în jurul ei, trecând prin spatele feţei sale ascunse înainte de a se întoarce pe Pământ, sosirea fiind planificată pentru 10 aprilie.

În timpul acestui survol de câteva ore, care va fi punctul culminant al misiunii lor, cvartetul de aventurieri ar trebui să vadă alte părţi ale Lunii neobservate până acum direct de oameni şi să facă observaţii valoroase cu ochiul liber.

Toţi au fost antrenaţi timp de mai bine de doi ani pentru a studia şi descrie formaţiunile geologice, iar notiţele şi fotografiile lor ar trebui să le permită oamenilor de ştiinţă să afle mai multe despre geologia şi istoria satelitului nostru natural.

„Cel mai frumos moment”

Survolul lor va fi transmis în direct, cu excepţia a 40 de minute, timp în care comunicaţiile vor fi întrerupte, deoarece nava spaţială se va afla în spatele Lunii şi nu va putea comunica cu Pământul.

Între transmisiuni live pe YouTube, fotografii realizate cu iPhone-uri şi interviuri televizate acordate din spaţiu, NASA încearcă să implice publicul în această nouă odisee lunară.

Astfel, lumea a putut urmări, de la distanţă, problemele legate de e-mail şi baie întâmpinate de astronauţi, precum şi antrenamentele lor, apelurile de trezire cu muzică şi mesele comune.

O minune tehnologică care îi uimeşte chiar şi pe astronauţi, a declarat comandantul Reid Wiseman, care a putut vorbi sâmbătă cu fiicele sale, pe care le creşte singur de la moartea soţiei sale, în 2020: „Suntem acolo sus, suntem atât de departe şi totuşi, pentru o clipă, m-am reunit cu mica mea familie şi a fost cel mai frumos moment din întreaga mea viaţă”, a mărturisit el emoţionat.

În timpul acestui zbor de testare, misiunea echipajului este de a se asigura că totul este în ordine pentru a permite americanilor să se întoarcă pe suprafaţa lunară în următorii ani pentru a stabili o bază lunară şi a se pregăti pentru viitoarele misiuni pe Marte.

NASA îşi propune o aselenizare în 2028, adică înainte de sfârşitul mandatului lui Donald Trump şi de data stabilită de rivalii lor chinezi pentru o aselenizare.

Experţii se aşteaptă însă la întârzieri suplimentare, deoarece modulele de aselenizare dezvoltate de companiile miliardarilor Elon Musk şi Jeff Bezos încă nu sunt gata.

