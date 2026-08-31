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O australiancă povestește cum a supravieţuit atacului unui rechin: „Am început să-l lovesc cu pumnul. Parcă mă luptam cu un dinozaur”

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rechin marele alb
Foto: Profimedia
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O femeie din Sydney care a supravieţuit atacului unui rechin a povestit momentul în care s-a trezit faţă în faţă cu rechinul alb de 4 metri. Leah Stewart, în vârstă de 34 de ani, a fost trasă sub apă la Coogee Beach în luna iunie, iar rechinul a muşcat-o de coapsă şi de braţe, provocându-i o pierdere extremă de sânge şi leziuni atât de grave încât medicii au fost nevoiţi să-i amputeze braţul stâng, relatează BBC, citat de News.ro.

Într-un interviu difuzat duminică, Stewart, care are un copil, a spus că era hotărâtă să trăiască pentru fiica ei.

„În mintea mea, îmi spuneam: … «Nu mă vei lua de lângă fiica mea», m-am răsucit şi am început să-l lovesc cu pumnul iar, şi iar şi iar. Parcă mă luptam cu un dinozaur”, a spus ea.

Cu câteva momente înainte, Stewart tocmai îşi terminase sesiunea obişnuită de înot de sâmbătă dimineaţa şi se îndrepta spre ţărm când a fost avertizată de pericol.

„Am auzit o fată în spatele meu, un ţipăt ascuţit. M-am întors şi am văzut o înotătoare uriaşă în spatele ei. Era imensă”, a povestit ea pentru emisiunea „60 Minutes” a postului Nine Network.

„M-am uitat la mărimea aripii şi mi-am dat seama că nu era un delfin”, a adăugat ea.

Stewart s-a întors şi şi-a dat seama că rechinul era „chiar acolo şi se apropia din ce în ce mai mult”.

Faţa rechinului era „îngrozitoare”, cu „ochi mici şi negri ca nişte mărgele”, iar „dinţii şi gura erau uriaşi””.

„Ne priveam faţă în faţă”, a spus Stewart, iar la un moment dat, rechinul se afla la doar 30 de centimetri de ea.

Chiar şi în acel moment, Stewart a rămas calmă.

„Sunt dreptace, aşa că m-am gândit: «Hai să dau un croşeu de stânga». Am încercat să lovesc cu braţul stâng, iar rechinul m-a prins de antebraţ şi mi-a sfâşiat pielea, muşchii, totul… a rămas o gaură mare între antebraţ şi mână”, a povestit ea.

Rechinul a început să o tragă pe Stewart sub apă, apucând-o de picior.

„Mi-a trecut prin minte: «Asta e, aşa o să mor», iar apoi m-am gândit la [fiica mea] August şi mi-am dat seama că nu va mai avea o mamă, că va creşte fără mamă”, a spus ea, încercând să-şi stăpânească lacrimile.

„Ştiam pur şi simplu că nu o pot părăsi... Ştiu că sună ciudat, dar parcă mi-am impus să mă întorc”, a adăugat femeia.

Lupta cu rechinul a fost „ca şi cum ai da cu pumnul într-un zid de cărămidă”, dar ea a continuat.

„Probabil că i-am dat o lovitură foarte bună, pentru că m-a lăsat în pace. A fost cel mai greu lucru din lume, dar m-am luptat să ies de acolo”, a adăugat ea.

Stewart a fost trasă la mal de alţi înotători şi dusă de urgenţă la spital, unde a fost plasată în comă indusă şi a suferit peste 10 operații.

În ciuda experienţei sale cutremurătoare, Stewart a spus că nu vrea să fie amintită ca „fata care a fost atacată pe plajă”.

„Sunt femeia care a lovit rechinul în faţă”, a spus ea.

Editor : M.B.

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