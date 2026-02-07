O meduză rară, care poate atinge dimensiunea un autobuz școlar, a fost filmată în timpul unei expediții în apele din largul Argentinei. Cunoscută sub numele de „meduza fantomă gigantică”, aceasta a fost filmată la 250 de metri adâncime în Atlanticul de Sud.

Clopotul ființei marine ajunge până la un metru în diametru, iar lungimea celor patru tentacule ale sale poate depăși zece metri. Acestea nu sunt încărcate cu venin. Oamenii de știință au descoperit și 28 de specii marine noi, inclusiv corali, arici de mare și anemone.

Oamenii de știință de la Institutul Oceanografic Schmidt au documentat această creatură, care poate crește până la 1 m în diametru, cu brațele ajungând până la 10 m lungime. Meduza le folosește pentru a prinde prada, pești și plancton, potrivit institutului.

María Emilia Bravo, biolog marin la Universitatea din Buenos Aires, care a condus scufundarea în cadrul unei expediții la bordul navei navei de cercetare R/V Falkor a declarat că „a fost un amestec de entuziasm și neîncredere”, conform The New York Times.

„Prezența sa eterică și delicată într-un mediu atât de extrem a fost profund surprinzătoare. Eram curioși să o cunoaștem mai bine și să o documentăm bine”, a mai declarat cercetătoarea. Ea a mai explicat că brațele lungi ale creaturii au îngreunat manevrarea în siguranță a vehiculului subacvatic de către operatorii de pe navă.

Colectate pentru prima dată în 1899, meduzele fantomă gigantice nu au fost recunoscute ca specie decât 60 de ani mai târziu. Chiar și atunci, exemplarele erau găsite de obicei moarte în plasele de pescuit și rareori documentate în viață. Vehiculele telecomandate au făcut posibilă observarea acestor creaturi.

„Până de curând, nimeni nu a putut să o vadă în habitatul său natural și în toată splendoarea sa”, a spus Steve Haddock, biolog marin la Institutul de Cercetare Acvatică din Monterey Bay, care nu a participat la scufundare.

În ultimul secol, meduzele fantomă au fost documentate de aproximativ 100 de ori.

