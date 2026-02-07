Live TV

Video Noi date despre vreme de la ANM: răcire bruscă pentru câteva zile, apoi din nou un val de aer cald în toată țara

Data actualizării: Data publicării:
Ploi, ceață și temperaturi de până la 17°C la final de ianuarie. Cum va fi vremea la început de februarie
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
De duminică se răcește Nou val de aer cald

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță, în acest weekend, ploi în mai multe regiuni  și temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar de duminică noapte vremea se va răci brusc și sunt așteptate din nou temperaturi sub pragul înghețului. De la mijlocul săptămânii viitoare însă vremea se va încălzi din nou, cu temperaturi peste cele obișnuite.

Meteorologul ANM Oana Catrina a explicat, în direct la Digi24, la ce să ne așteptăm în acest weekend, dar și săptămâna viitoare în ceea ce privește evoluția vremii.

„În acest weekend weekend, din punct de vedere termic, valorile de temperatură, în special cele diurne, în continuare vor fi cu mult mai ridicate decât cele normale perioadei, în special în regiunile intracarpatice, unde în orele amiezii așteptăm chiar 13, poate chiar 14°C izolat, să se înregistreze, în timp ce în restul teritoriului valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale. Concret, în această perioadă din an, ar trebui să avem temperaturi maxime cuprinse cam de la zero - un grad în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 5-6°C în partea de sud-vest a teritoriului și pe litoral”, a declarat Oana catrina.

„Astăzi, la scara întregii țări, maxime cuprinse cam între -1-0 grade în nordul Moldovei, până la 13-14°C în partea de vest a țării. În capitală, 6-7°C, în mod normal ar trebui să avem cam în jur de 4°C. Din perspectiva precipitațiilor, astăzi așteptăm precipitații temporar în jumătatea de nord a teritoriului, sub formă de ploaie, însă în noaptea ce urmează, pe suprafețe restrânse, în Maramureș, în estul Transilvaniei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în nordul, centrul Moldovei și în zona sub-carpatică a acestei regiuni, pe arii restrânse, în această noapte așteptăm precipitații predominant sub formă de ninsoare”, a continuat meteorologul.

„Vântul nu crează probleme, urmând a sufla în acest weekend slab și moderat, iar mâine duminică precipitațiile vor prefera tot partea de de nord, de centru, de est a teritoriului. Vorbim de ploi, însă pe măsură ce înaintăm spre orele nopții, ploile se vor transforma în lapovița, apoi mai ales în ninsoare în estul Transilvaniei, în Maramureș și în cea mai mare parte a Moldovei, iar temperaturile maxime se vor încadra cam între -2 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori de temperatură în partea de sud-vest a teritoriului.”

„În Capitală, astăzi și mâine avem un cer noros, nu vor fi precipitații, vântul nu va crea probleme. Astăzi vor fi cam 6-7°C, iar mâine în jur de 6°C la orele amiezii”.

De duminică se răcește

„Răcirea vremii va surveni încă de duminică, dar se va resimți mai semnificativ în zona Moldovei, în timp ce în restul teritoriului răcirea vremii nu va face altceva decât să conducă la înregistrarea unor valori de temperatură în jurul celor normale pentru perioada din an. Însă duminică și chiar luni și marți în zona Moldovei, maximele vor coborî sub 0°C, iar în noaptea de luni spre marți în Moldova și în estul Transilvaniei să se atingă din nou valori în jurul a -10° pe parcursul nopților însă.

Nou val de aer cald

„Această răcire nu este de durată și asta pentru că de la mijlocul săptămânii viitoare circulația atmosferică se schimbă din nou. Concret, vom avea parte de o advecție (mișcare a unui val de aer pe orizonatlă, n.r.) de aer cald ce va conduce la înregistrare a unor valori de temperatură din nou mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an în toată țara, iar precipitațiile pe care le așteptăm de la mijlocul săptămânii viitoare, pe fondul advecției aerului cald, vor fi sub formă de ploaie”, a conchis meteorologul Oana Catrina.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
om in vant si ninsoare
Noi alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde întreaga țară
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul rămâne plafonat. De ce gerul și importurile scumpe cresc costurile
barbat cu manusi si haine groase in ger
Cod galben de ger în peste jumătate din țară, ANM anunță temperaturi de minus 20 de grade. Zonele afectate - HARTĂ
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius. ANM: Este puțin probabil să fie ultimul episod de iarnă
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova...
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit...
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
170912_mihai fifor_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor...
Ultimele știri
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții. Care ar fi fost cauza deflagrației
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano
Accident ca în filme în Ilfov după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Imaginea momentului cu Adrian Alexandrov. Șoc pentru Elena Udrea, nu ar fi trebuit să apară public așa. Ce se...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița americană confirmă că se vor căsători. Va fi a patra căsnicie...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
David E. Kelley, despre „al doilea cel mai norocos da” primit de la soția sa, Michelle Pfeiffer. „Jurasem să...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă