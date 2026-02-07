Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță, în acest weekend, ploi în mai multe regiuni și temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar de duminică noapte vremea se va răci brusc și sunt așteptate din nou temperaturi sub pragul înghețului. De la mijlocul săptămânii viitoare însă vremea se va încălzi din nou, cu temperaturi peste cele obișnuite.

Meteorologul ANM Oana Catrina a explicat, în direct la Digi24, la ce să ne așteptăm în acest weekend, dar și săptămâna viitoare în ceea ce privește evoluția vremii.

„În acest weekend weekend, din punct de vedere termic, valorile de temperatură, în special cele diurne, în continuare vor fi cu mult mai ridicate decât cele normale perioadei, în special în regiunile intracarpatice, unde în orele amiezii așteptăm chiar 13, poate chiar 14°C izolat, să se înregistreze, în timp ce în restul teritoriului valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale. Concret, în această perioadă din an, ar trebui să avem temperaturi maxime cuprinse cam de la zero - un grad în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 5-6°C în partea de sud-vest a teritoriului și pe litoral”, a declarat Oana catrina.

„Astăzi, la scara întregii țări, maxime cuprinse cam între -1-0 grade în nordul Moldovei, până la 13-14°C în partea de vest a țării. În capitală, 6-7°C, în mod normal ar trebui să avem cam în jur de 4°C. Din perspectiva precipitațiilor, astăzi așteptăm precipitații temporar în jumătatea de nord a teritoriului, sub formă de ploaie, însă în noaptea ce urmează, pe suprafețe restrânse, în Maramureș, în estul Transilvaniei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în nordul, centrul Moldovei și în zona sub-carpatică a acestei regiuni, pe arii restrânse, în această noapte așteptăm precipitații predominant sub formă de ninsoare”, a continuat meteorologul.

„Vântul nu crează probleme, urmând a sufla în acest weekend slab și moderat, iar mâine duminică precipitațiile vor prefera tot partea de de nord, de centru, de est a teritoriului. Vorbim de ploi, însă pe măsură ce înaintăm spre orele nopții, ploile se vor transforma în lapovița, apoi mai ales în ninsoare în estul Transilvaniei, în Maramureș și în cea mai mare parte a Moldovei, iar temperaturile maxime se vor încadra cam între -2 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori de temperatură în partea de sud-vest a teritoriului.”

„În Capitală, astăzi și mâine avem un cer noros, nu vor fi precipitații, vântul nu va crea probleme. Astăzi vor fi cam 6-7°C, iar mâine în jur de 6°C la orele amiezii”.

De duminică se răcește

„Răcirea vremii va surveni încă de duminică, dar se va resimți mai semnificativ în zona Moldovei, în timp ce în restul teritoriului răcirea vremii nu va face altceva decât să conducă la înregistrarea unor valori de temperatură în jurul celor normale pentru perioada din an. Însă duminică și chiar luni și marți în zona Moldovei, maximele vor coborî sub 0°C, iar în noaptea de luni spre marți în Moldova și în estul Transilvaniei să se atingă din nou valori în jurul a -10° pe parcursul nopților însă.

Nou val de aer cald

„Această răcire nu este de durată și asta pentru că de la mijlocul săptămânii viitoare circulația atmosferică se schimbă din nou. Concret, vom avea parte de o advecție (mișcare a unui val de aer pe orizonatlă, n.r.) de aer cald ce va conduce la înregistrare a unor valori de temperatură din nou mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an în toată țara, iar precipitațiile pe care le așteptăm de la mijlocul săptămânii viitoare, pe fondul advecției aerului cald, vor fi sub formă de ploaie”, a conchis meteorologul Oana Catrina.

Editor : B.E.