Arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 ar fi știut despre promisiunea sumelor de bani către arhitect și ar fi intervenit pe lângă directorul adjunct de la Poliția Locală pentru urgentarea recepției lucrărilor.

Directorul adjunct de la Poliția Locală Sector 5 este acuzat că ar fi primit peste 70.000 de lei de la un subordonat, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcția de Impozite și Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile pentru care fusese admisă recepția la terminarea lucrărilor, scrie News.ro.

Rețineri și propuneri de arestare

Administratorul public Iulian Constantin Cârlogea, arhitectul șef Robert-Mihai Başca și directorul general adjunct al Poliției Locale Sector 5, Florin Chioran, au fost reținuți și urmează să fie prezentați sâmbătă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Omul de afaceri implicat, administrator al mai multor societăți, a fost de asemenea reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de influență și dare de mită.

În același dosar, Cătălin Olaru, șeful Serviciului Disciplina în Construcții din cadrul Poliției Locale Sector 5, a fost plasat sub control judiciar pentru fals intelectual.

Detalii despre faptele investigate

Procurorii DNA au precizat că, între decembrie 2025 și februarie 2026, administratorul implicat ar fi pretins și primit de la doi oameni de afaceri suma totală de 40.000 de euro, în două tranșe egale, pentru a-și exercita influența asupra unor funcționari ai Inspectoratului de Stat în Construcții și asupra arhitectului șef Robert-Mihai Başca, pentru urgentarea emiterii documentelor necesare finalizării construcției unui imobil.

Prima tranșă de 20.000 de euro a fost primită la finalul lunii decembrie 2025, din care 15.000 de euro au fost remis efectiv lui Başca pentru sprijinul acordat în admiterea recepției lucrărilor, iar restul de 15.000 de euro urma să fie remis ulterior.

Implicarea funcționarilor publici

Conform anchetatorilor, Başca ar fi intervenit pe lângă funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 și ai Poliției Locale pentru urgentarea actelor de serviciu privind recepția lucrărilor și emiterea documentelor de atestare a edificării construcției.

Florin Chioran ar fi semnat documentele privind recepția și valoarea finală a lucrărilor, a repartizat lucrarea polițiștilor locali și, după constatarea unor nereguli pe 13 ianuarie 2026, ar fi redistribuit-o către Cătălin Olaru, care a semnat procesul-verbal fără a verifica personal construcția.

De asemenea, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, Chioran ar fi primit de la un subordonat 70.000 lei și 3.100 euro pentru semnarea rapidă a unei adrese către Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru fiscalizarea a două imobile din Sectorul 5.

Procurorii DNA continuă urmărirea penală și față de alte persoane implicate în acest caz, vizând posibile fapte de corupție și fals intelectual. treilea al unui bloc cu patru etaje din Chitila, județul Ilfov.

