Live TV

Video Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 euro de la un om de afaceri

Data actualizării: Data publicării:
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Sigla DNA. Inquam Photos / Liviu Florin Albei
Din articol
Rețineri și propuneri de arestare Detalii despre faptele investigate Implicarea funcționarilor publici

Arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 ar fi știut despre promisiunea sumelor de bani către arhitect și ar fi intervenit pe lângă directorul adjunct de la Poliția Locală pentru urgentarea recepției lucrărilor.

Directorul adjunct de la Poliția Locală Sector 5 este acuzat că ar fi primit peste 70.000 de lei de la un subordonat, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcția de Impozite și Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile pentru care fusese admisă recepția la terminarea lucrărilor, scrie News.ro.

Rețineri și propuneri de arestare

Administratorul public Iulian Constantin Cârlogea, arhitectul șef Robert-Mihai Başca și directorul general adjunct al Poliției Locale Sector 5, Florin Chioran, au fost reținuți și urmează să fie prezentați sâmbătă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Omul de afaceri implicat, administrator al mai multor societăți, a fost de asemenea reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de influență și dare de mită.

În același dosar, Cătălin Olaru, șeful Serviciului Disciplina în Construcții din cadrul Poliției Locale Sector 5, a fost plasat sub control judiciar pentru fals intelectual.

Detalii despre faptele investigate

Procurorii DNA au precizat că, între decembrie 2025 și februarie 2026, administratorul implicat ar fi pretins și primit de la doi oameni de afaceri suma totală de 40.000 de euro, în două tranșe egale, pentru a-și exercita influența asupra unor funcționari ai Inspectoratului de Stat în Construcții și asupra arhitectului șef Robert-Mihai Başca, pentru urgentarea emiterii documentelor necesare finalizării construcției unui imobil.

Prima tranșă de 20.000 de euro a fost primită la finalul lunii decembrie 2025, din care 15.000 de euro au fost remis efectiv lui Başca pentru sprijinul acordat în admiterea recepției lucrărilor, iar restul de 15.000 de euro urma să fie remis ulterior.

Implicarea funcționarilor publici

Conform anchetatorilor, Başca ar fi intervenit pe lângă funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 și ai Poliției Locale pentru urgentarea actelor de serviciu privind recepția lucrărilor și emiterea documentelor de atestare a edificării construcției.

Florin Chioran ar fi semnat documentele privind recepția și valoarea finală a lucrărilor, a repartizat lucrarea polițiștilor locali și, după constatarea unor nereguli pe 13 ianuarie 2026, ar fi redistribuit-o către Cătălin Olaru, care a semnat procesul-verbal fără a verifica personal construcția.

De asemenea, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, Chioran ar fi primit de la un subordonat 70.000 lei și 3.100 euro pentru semnarea rapidă a unei adrese către Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru fiscalizarea a două imobile din Sectorul 5.

Procurorii DNA continuă urmărirea penală și față de alte persoane implicate în acest caz, vizând posibile fapte de corupție și fals intelectual. treilea al unui bloc cu patru etaje din Chitila, județul Ilfov.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sediul DNA
Trei persoane reținute după perchezițiile de la Primăria Sectorului 5: Iulian Cârlogea, Robert Mihai Bașca și Florin Chioran
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_07_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
„Bă, șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face”. Stenograme din dosarul primarului Robert Negoiță
robert negoita
Robert Negoiță anunță că va contesta decizia procurorilor DNA: Nu mai pot să preiau mesaje, sesizări. Vom regla lucrurile în instanță
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Primarul Sectorului 3, sub control judiciar. Robert Negoiță nu are voie să exercite funcția de edil și trebuie să plătească o cauțiune
INSTANT_DNA_CUC_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova...
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
170912_mihai fifor_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
JD Vance, huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În...
Ultimele știri
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții. Care ar fi fost cauza deflagrației
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano
Accident ca în filme în Ilfov după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Imaginea momentului cu Adrian Alexandrov. Șoc pentru Elena Udrea, nu ar fi trebuit să apară public așa. Ce se...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița americană confirmă că se vor căsători. Va fi a patra căsnicie...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
David E. Kelley, despre „al doilea cel mai norocos da” primit de la soția sa, Michelle Pfeiffer. „Jurasem să...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă