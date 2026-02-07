Pentagonul pune capăt colaborării cu Harvard, parte a ofensivei Trump împotriva „woke”

Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard, un pas înainte în ofensiva condusă de administraţia Trump împotriva marilor instituţii universitare acuzate de „wokism”.

Ministerul Apărării a precizat într-un comunicat că încetarea acestei cooperări - care include formare militară şi burse - va fi aplicată începând cu anul universitar 2026-2027, informează AFP preluată de News.ro.

Militarii vor putea finaliza cursurile deja începute în cadrul celei mai vechi universităţi americane.

„De prea mult timp, acest minister trimite cei mai buni şi mai străluciţi ofiţeri ai noştri la Harvard, în speranţa că universitatea va înţelege mai bine şi va aprecia clasa noastră de războinici”, a justificat ministrul Apărării Pete Hegseth, citat în comunicat.

„În schimb, prea mulţi dintre ofiţerii noştri s-au întors de acolo prea asemănători cu Harvard, cu capul plin de ideologii globaliste şi radicale”, a adăugat el.

Trump și ofensiva împotriva „wokismului” în universități

Donald Trump acuză Harvard şi alte universităţi americane că promovează o ideologie numită „woke”, care încurajează o sensibilitate puternică faţă de nedreptăţile legate de rasism, sexism şi alte forme de discriminare, şi că nu protejează suficient studenţii evrei în timpul manifestaţiilor pro-palestiniene.

Administraţia sa a depus plângeri judiciare şi a cerut despăgubiri exorbitante împotriva a zeci de universităţi - cel puţin 75, potrivit unui recent sondaj al The New York Times.

Luni, el a anunţat că va cere despăgubiri în valoare de un miliard de dolari de la Harvard, asigurând că guvernul său nu mai doreşte „să aibă de-a face, în viitor” cu universitatea situată lângă Boston (nord-est).

Dincolo de Harvard, Pete Hegseth a precizat pe X că Pentagonul va reevalua cooperarea sa cu toate instituţiile din Ivy League, care reuneşte universităţile americane de elită, printre care Harvard şi Princeton, de unde ministrul este absolvent.

Şeful Pentagonului denunţă în mod regulat măsurile menite să sporească oportunităţile pentru minorităţi în armată.

Ministerul său a anunţat recent că va reevalua efectele integrării femeilor în roluri de luptă, autorizată de aproximativ zece ani.

