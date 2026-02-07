Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Întreruperi de curent în întreaga țară

Rusia a lansat, vineri noaptea, un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal.

„Criminalii ruşi au efectuat încă un atac masiv asupra instalaţiilor energetice ale Ucrainei. Atacul continuă. Energeticienii sunt gata să înceapă reparaţiile imediat ce va permite situaţia de securitate”, a informat oficialul în aplicaţia Telegram, și a adăugat că au fost operate întreruperi de urgenţă ale curentului în întreaga ţară, scrie Reuters preluată de Agerpres.

Şmihal a confirmat astfel informaţii deja difuzate de compania naţională de resort, Ukrenergo, de asemenea pe Telegram.

Atacurile ruseşti din vestul Ucrainei au determinat şi desfăşurarea aviaţiei militare poloneze pentru protecţia spaţiului aerian al Poloniei, care nu a fost însă încălcat.

