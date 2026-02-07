Live TV

Video JD Vance, huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În paralel au avut loc proteste uriașe la Milano împotriva ICE

Data publicării:
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Din articol
Agenți ICE în Milano

Vicepreședintele JD Vance, care a reprezentat Statele Unite în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, a fost întâmpinat cu huiduieli când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranele uriașe în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, relatează The Daily Beast.

Conform sursei citate, spre deosebire de alți lideri prezenți la Parada Națiunilor, numele lui Vance nu a fost anunțat de către organizatori. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Huiduielile la adresa lui Vance au venit în ciuda recomandării Comitetului Olimpic Internațional către public de a se abține de la huiduieli la adresa delegației SUA.

„Sper că ceremonia de deschidere va fi văzută de toată lumea ca o ocazie de a ne respecta reciproc”, a declarat președinta CIO, Kirsty Coventry, când a fost întrebată dacă ar fi de înțeles ca americanii să fie huiduiti în timpul ceremoniei de deschidere, având în vedere „contextul geopolitic” al Jocurilor.

„Nimeni nu întreabă din ce țară provin sau ce religie au. Toți stau împreună.A fost o ocazie reală de a pune în perspectivă cum am putea fi cu toții. Așadar, pentru mine, sper că ceremonia de deschidere va face acest lucru și va fi un memento pentru toată lumea despre cum am putea fi”, a mai adăugat oficialul.

Agenți ICE în Milano

Decizia Departamentului Securității Interne de a trimite agenți din unitatea sa de Investigații de Securitate Internă pentru a asigura securitatea la Jocurile Olimpice de iarnă a stârnit un scandal global, fără a mai menționa imaginile de brutalitate care au ieșit la iveală în urma represiunii ICE din Minneapolis, care a dus la moartea a doi cetățeni americani.

Mii de italieni au ieșit sâmbătă pe străzile din Milano pentru a protesta împotriva prezenței ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, exprimându-și frustrarea față de ceea ce mulți dintre ei consideră o profanare a democrației în Statele Unite.

Administrația Trump a declarat că agenții speciali ICE trimiși la Milano pentru a asigura securitatea vor opera dintr-o singură cameră din Consulatul SUA, dar protestatarii au spus că prezența lor, indiferent de asta, era nedorită.

„Nu este vorba doar de Jocurile Olimpice, ci de justiție în lume. Nu vrem ICE aici”, a declarat Alessandro Capella, șeful filialei din Milano a Partidului Democrat Italian, pentru NPR.

Vance, în special, a rămas un susținător ferm al operațiunilor ICE în Minneapolis și nu numai. Vicepreședintele a refuzat să-și ceară scuze familiei asistentului medical Alex Pretti, care a fost împușcat mortal de doi agenți ai Poliției de Frontieră pe 24 ianuarie, pe care i-a denigrat ca fiind „teroriști interni”.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
agenti federali ice minnesota
„Jobul e nașpa”. O avocată ICE a fost înlăturată din Minnesota după ce s-a plâns unui judecător de munca copleșitoare
Agenți ICE în Minneapolis
Trump retrage 700 de agenți ICE din Minneapolis după ce doi americani au fost uciși de poliţia de imigraţie
Secretary of Homeland Security Kristi Noem holds a press conference at Miami International Airport in Miami, Fla., Jan. 31, 2026. (DHS photo by Tia Dufour)
Membrii Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv agenții ICE, vor fi echipați cu camere audio-video portabile
agenți ICE în Minneapolis
Influencer pro-Trump care susținea că toți migranții reținuți sunt niște „infractori”, arestat de ICE în SUA
2026 Grammy Awards - Press Room
GRAMMY 2026: Billie Eilish câștigă cu „Wildflower” și cu discursul despre abuzurile ICE. „Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat”
Recomandările redacţiei
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Screenshot 2026-02-07 083626
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova...
Ce este fenomenul „Phubbing” . Foto Getty Images
Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii...
Ultimele știri
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Întreruperi de curent în întreaga țară
O „meduză fantomă gigantică” a fost descoperită în apele din largul Argentinei. Creatura a fost observată la 250 de metri sub suprafață
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Proiectul grandios în care Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro. Se construiește într-un oraș de...
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița americană confirmă că se vor căsători. Va fi a patra căsnicie...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Kit Harington, starul din „Game of Thrones”, despre căsnicia cu fosta sa colegă: „Totul s-a așezat exact așa...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă