Vicepreședintele JD Vance, care a reprezentat Statele Unite în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, a fost întâmpinat cu huiduieli când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranele uriașe în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, relatează The Daily Beast.

Conform sursei citate, spre deosebire de alți lideri prezenți la Parada Națiunilor, numele lui Vance nu a fost anunțat de către organizatori.

Huiduielile la adresa lui Vance au venit în ciuda recomandării Comitetului Olimpic Internațional către public de a se abține de la huiduieli la adresa delegației SUA.

„Sper că ceremonia de deschidere va fi văzută de toată lumea ca o ocazie de a ne respecta reciproc”, a declarat președinta CIO, Kirsty Coventry, când a fost întrebată dacă ar fi de înțeles ca americanii să fie huiduiti în timpul ceremoniei de deschidere, având în vedere „contextul geopolitic” al Jocurilor.

„Nimeni nu întreabă din ce țară provin sau ce religie au. Toți stau împreună.A fost o ocazie reală de a pune în perspectivă cum am putea fi cu toții. Așadar, pentru mine, sper că ceremonia de deschidere va face acest lucru și va fi un memento pentru toată lumea despre cum am putea fi”, a mai adăugat oficialul.

Agenți ICE în Milano

Decizia Departamentului Securității Interne de a trimite agenți din unitatea sa de Investigații de Securitate Internă pentru a asigura securitatea la Jocurile Olimpice de iarnă a stârnit un scandal global, fără a mai menționa imaginile de brutalitate care au ieșit la iveală în urma represiunii ICE din Minneapolis, care a dus la moartea a doi cetățeni americani.

Mii de italieni au ieșit sâmbătă pe străzile din Milano pentru a protesta împotriva prezenței ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, exprimându-și frustrarea față de ceea ce mulți dintre ei consideră o profanare a democrației în Statele Unite.

Administrația Trump a declarat că agenții speciali ICE trimiși la Milano pentru a asigura securitatea vor opera dintr-o singură cameră din Consulatul SUA, dar protestatarii au spus că prezența lor, indiferent de asta, era nedorită.

„Nu este vorba doar de Jocurile Olimpice, ci de justiție în lume. Nu vrem ICE aici”, a declarat Alessandro Capella, șeful filialei din Milano a Partidului Democrat Italian, pentru NPR.

Vance, în special, a rămas un susținător ferm al operațiunilor ICE în Minneapolis și nu numai. Vicepreședintele a refuzat să-și ceară scuze familiei asistentului medical Alex Pretti, care a fost împușcat mortal de doi agenți ai Poliției de Frontieră pe 24 ianuarie, pe care i-a denigrat ca fiind „teroriști interni”.

