Revoluția Generației Z din Nepal. Partidul rapperului ajuns primar câștigă categoric alegerile parlamentare

Data publicării:
Primele estimări arată că partidul lui Balendra Shah ar fi câștigat detașat alegerile parlamentare din Nepal FOTO Profimedia
Partidul rapperului devenit primar al oraşului Kathmandu, Balendra Shah, ar fi câștigat alegerile parlamentare din Nepal și ar putea obține o majoritate clară în parlament. Principalul rival, Partidul Comunist al fostul premier KP Sharma Oli, s-a clasat abia pe locul al treilea, potrivit AFP.

Datorită victoriei sale răsunătoare asupra şefului guvernului înlăturat în septembrie de revolta tinerilor din Generaţia Z, Balendra Shah, în vârstă de 35 de ani, este acum favoritul covârşitor pentru a prelua frâiele ţării.  

Partidul Naţional Independent (RSP, centrist) al său a câştigat 117 din cele 165 de locuri din Camera Reprezentanţilor, care au fost ocupate prin vot majoritar, şi conducea în opt din cele 12 circumscripţii electorale încă numărate, conform cifrelor comisiei electorale.

RSP a primit, de asemenea, un număr semnificativ de voturi pentru cele 110 locuri rămase, alocate prin reprezentare proporţională.

La mare distanţă, Partidul Congresului Nepalez a fost creditat cu 17 locuri, iar Partidul Comunist al lui Oli cu şapte.

Comisia electorală a indicat că rezultatele pentru circumscripţii ar trebui anunţate până luni, dar că alocarea locurilor ocupate prin reprezentare proporţională ar putea dura până la o săptămână.

Observatorii de la Reţeaua Asiatică pentru Alegeri Libere au salutat duminică „desfăşurarea calmă şi ordonată a votului, reflectând angajamentul continuu al populaţiei faţă de democraţie, în ciuda instabilităţii recente”.

Competiţia dintre KP Sharma Oli, în vârstă de 74 de ani, care a fost prim-ministru de patru ori de la sfârşitul războiului civil din 2006 şi abolirea monarhiei doi ani mai târziu, şi Balen Shah a fost cea mai atent urmărită din întregul scrutin.

Succesul răsunător al primarului oraşului Kathmandu, care s-a impus ca vocea aspiraţiilor „revoluţiei” din 2025, marchează apariţia unei noi generaţii de lideri politici în Nepal.

