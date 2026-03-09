Fico: Slovacia va „prelua ștafeta de la Ungaria” și va bloca împrumutul UE către Ucraina dacă Orban pierde alegerile din Ungaria

Slovacia va bloca fondurile Uniunii Europene destinate Ucrainei dacă premierul ungar Viktor Orban pierde alegerile viitoare, a declarat premierul slovac Robert Fico într-un discurs video pe 8 martie.

Ungaria blochează în prezent un împrumut de 90 de miliarde de euro (107 milioane de dolari) către Ucraina din cauza disputelor legate de conducta Druzhba, care a încetat să mai transporte petrol rusesc în ianuarie. Slovacia și Ungaria, singurele țări din UE care încă importă țiței rusesc prin acest sistem, au lansat o campanie de presiune tot mai intensă împotriva Kievului, ca măsură de represalii.

Fico a declarat într-un videoclip postat pe Facebook că intenționează să discute despre conducta Druzhba la o întâlnire viitoare cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 10 martie.

Citește și

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim”



„Marți dimineață, mă voi întâlni cu (von der Leyen) la Paris pentru a discuta acest subiect și îi voi pune o întrebare simplă”, a spus Fico. „Cât timp va mai acorda Comisia Europeană prioritate intereselor Ucrainei, care nu este stat membru al UE, în detrimentul problemelor naționale vitale ale Slovaciei și Ungariei, care sunt state membre ale UE?”

Bratislava o va îndemna pe von der Leyen să exercite presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a permite o vizită la conductă, a spus Fico, repetând recentele sale afirmații că Slovacia dispune de imagini satelitare secrete care demonstrează că conducta Druzhba este încă funcțională.

„Mesajul principal va fi că Slovacia este gata să preia ștafeta de la Ungaria, dacă va fi necesar. Deocamdată, împrumutul militar de 90 de miliarde (de euro) pentru Ucraina este efectiv blocat. Dar nu sunt naiv”, a continuat Fico.

„Președintele ucrainean a vorbit recent despre reluarea aprovizionării într-o lună sau o lună și jumătate, adică după alegerile din Ungaria, unde mizează pe victoria opoziției. Atunci nu va mai exista nicio șansă de a obține petrol din Est, cu excepția cazului în care altcineva preia ștafeta de la Ungaria.”

Citește și

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere







Editor : Sebastian Eduard