„Vrabia albastră”, arma cu care SUA și Israel l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Războiul cu Iran, teren de testare militară

Data publicării:
U.S. Air Force F-15E Strike Eagle Fighter Aircraft Patrolling Middle East
Foto: Profimedia Images
Drona LUCAS, Shahed-ul american  Botezul focului pentru racheta PrSM 

Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului ATACMS, relatează AFP într-o analiză preluată de Agerpres. 

Cu rachete Blue Sparrow („Vrabia Albastră”) israelienii l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei în bombardamentul de lansare a ostilităţilor efectuat în dimineaţa zilei de 28 februarie. 

Armata israeliană a confirmat vineri că forţele sale aeriene au bombardat sâmbăta trecută complexul de clădiri oficiale din „inima Teheranului” unde se afla buncărul militar subteran al lui Khamenei, operaţiune la care au participat circa 50 de avioane de luptă. 

Racheta Blue Sparrow, ce are o lungime de 6,5 metri şi cântăreşte 1.900 de kilograme, este lansată de avioanele de vânătoare F-15 şi urcă la o altitudine de aproximativ 100 de kilometri înainte de a coborî cu mare putere către ţintă. 

rachete sparrow israel
Foto: Rafael

Dezvoltată de compania israeliană Rafael - care este foarte discretă asupra caracteristicilor rachetei -, Blue Sparrow face parte dintr-o familie de rachete, alături de Black Sparrow („Vrabia Neagră”) şi Silver Sparrow („Vrabia Argintie”), toate concepute iniţial pentru a servi drept ţinte pentru testarea sistemelor de apărare antirachetă israeliene. De pildă, Blue Sparrow a fost dezvoltată în special pentru a testa eficacitatea interceptării rachetelor Scud-C/D de care dispunea Irakul. 

În timpul războiului de 12 zile dintre Israel şi Iran din iunie 2025, rachetele aerobalistice Blue Sparrow şi Silver Sparrow au lovit diverse ţinte la distanţe considerabile, de circa 1.000 de kilometri pentru prima şi circa 2.000 de kilometri pentru a doua. 

Raza de acţiune a rachetei Blue Sparrow permite lansarea acesteia de la o distanţă sigură, fără a intra în zona în care avionul de vânătoare care o transportă poate fi doborât de sistemele antiaeriene inamice. 

Drona LUCAS, Shahed-ul american 

LUCAS este o dronă kamikaze low-cost, cu rază lungă de acţiune şi cu un design care seamănă izbitor cu cel al dronei iraniene Shahed-136, din care este de altfel inspirată. 

Întrebat despre această dronă la o conferinţă de presă joi, amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru operaţiunile din Orientul Mijlociu, a descris-o drept „indispensabilă” în războiul aflat în desfăşurare.

drona lucas
Foto: Profimedia Images

„La origine, este o dronă de concepţie iraniană. Noi am pus mâna pe ea, am demontat-o, am copiat-o în SUA, am lipit pe ea un mic «Made in America», am adus-o înapoi aici şi acum tragem cu ea în iranieni”, a spus militarul american, adăugând că această nouă dronă a fost folosită în premieră chiar în prima zi a războiului şi a fost lansată dintr-o ţară din Golf pe care nu a precizat-o. 

Drona LUCAS, denumire care este acronimul „Low-cost Unmanned Combat Attack System” (sistem de luptă de atac neghidat cu cost redus), atinge o viteză de circa 140 km/h şi are o rază de acţiune de peste 800 de kilometri. 

Cu un cost de numai aproximativ 35.000 de dolari bucata, această dronă poate fi fabricată şi utilizată în masă, o tactică similară celei aplicate de Iran în actuala sa ripostă împotriva Israelului şi a bazelor americane din Golf, dar şi de armata rusă în Ucraina, după ce Rusia a cumpărat mari cantităţi de drone Shahed din Iran şi inclusiv tehnologia acestora, din drona iraniană Shahed-136 rezultând varianta rusească Geran-2. 

Botezul focului pentru racheta PrSM 

Racheta balistică tactică PrSM „Precision Strike Missile” (rachetă de lovire cu precizie) este succesoarea rachetei ATACMS, pe care Statele Unite au oferit-o Ucrainei, după multe ezitări, pentru a lovi în profunzime poziţiile şi echipamentele armatei ruse.

Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
Precision Strike Missile. Foto: Profimedia Images

Lansată de asemenea de sistemele Himars, racheta PrSM a fost utilizată în premieră în operaţiuni de luptă în războiul pornit pe 28 februarie de SUA şi Israel împotriva Iranului. 

În timp ce rachete ATACMS pot lovi ţinte la o distanţă de până la 300 de kilometri, raza de acţiune a rachetei PrSM depăşeşte 400 de kilometri, iar pentru versiunile ulterioare această rază de acţiune ar putea fi extinsă la 1.000 de kilometri. 

Compania producătoare, Lockheed Martin, estimează că va putea fabrica anual circa 400 de rachete de acest tip şi a semnat cu Pentagonul în martie 2025 un contract de circa cinci miliarde de dolari. 

